（專訪）鄭好娟超現實尬戲凱特布蘭琪 進軍好萊塢片場上大師課

鄭好娟直說隨著《免責聲明》參加各大影展讓她感到超現實。（美聯社）

記者許世穎／台北－倫敦連線專訪

30歲韓國女星鄭好娟2021年因演出熱門影集《魷魚遊戲》在全球爆紅，還獲得美國演員工會獎劇情類影集最佳女主角肯定，最近更和金獎導演艾方索柯朗、影后凱特布蘭琪合作Apple TV+心理驚悚影集《免責聲明》正式進軍好萊塢，接受本報專訪時對於一切經歷直呼「超現實」，更笑說︰「不敢相信凱特布蘭琪就在眼前！」

鄭好娟以影集《免責聲明》正式進軍好萊塢，首度全英語演出。（Apple TV+提供）

★特聘台詞教練 挑戰全英語演戲

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模特兒出身的鄭好娟透露她是導演艾方索柯朗的大粉絲，「他執導的《羅馬》和《你他媽的也是》也影響了我對表演的熱情，因此當我接到《免責聲明》的試鏡邀約非常興奮，無法用言語表達當時的激動，因為從來沒想過有一天能和他面對面交談！」當得知確定演出，她除了當場尖叫，自爆還差點倒下，「那是一種無法形容的快樂！」

這是鄭好娟首度以英語演戲，不諱言是過程最困難之處，「我花了大約10天才讀完整個劇本，真的非常吸引人，極具沉浸感，而且在心理上引人入勝，深深打動了我。」她為此聘請台詞教練不停練習討論，希望可以理解每一句台詞，「因為有些話用英語和用韓語說，語氣和語意完全不同，我花了一些時間去理解這些文化差異和情感深度，希望可以盡全力做到最好。」

鄭好娟（左）和凱特布蘭琪合作《免責聲明》，也一同出席各大影展，對於影后的專業與溫暖印象深刻。（歐新社）

★小助理被影后折服 讚布蘭琪體貼

鄭好娟在影集裡飾演凱特布蘭琪的助理，她形容在片場就像上了一場大師課，「凱特布蘭琪在拍攝期間表現出溫暖和耐心，讓我完全折服於她的專業精神和內在自我。無論在什麼情況下、無論片場發生了什麼變化，她都非常穩定。」更說︰「我很希望能成為一位像她一樣，能夠體貼他人的人。」《免責聲明》共7集，首兩集已於Apple TV+首播，將於每週五更新集數。

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