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娛樂 最新消息

町田啓太受台粉衝擊 現學妳很漂亮撩妹

町田啓太受訪時相當健談，笑說對台粉的熱情印象深刻。（LDH愛夢悅提供）町田啓太受訪時相當健談，笑說對台粉的熱情印象深刻。（LDH愛夢悅提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本男神町田啓太即將在11月23日來台舉行海外首場見面會，昨天他接受台灣媒體訪問，透露去年來台宣傳電影時，對於台粉的熱情感到衝擊，希望這次能夠以面對面的方式回報粉絲，強調這次的活動都是他親力親為，一定會讓大家非常幸福。

町田啓太去年來台，台粉熱情送上各種小吃到後台，包括雞排、珍奶及鳳梨酥等等，他笑說雖然沒有去夜市，不過卻有去了夜市的感覺，上次雖然沒有一口氣吃到50顆小籠包，但町田啓太承諾會再訓練一下，此次來台再挑戰一次。他還在訪問途中透露，自己想要考取中文檢定，記者也現場教他「妳很漂亮」的中文，要讓他在見面會上撩台妹。

最近町田啓太作品不少，包括大河劇《致光之君》，明年還有由佐藤健監製的日劇《玻璃之心》，為了角色需求留了長髮，他坦言有很多不方便的地方，得早起整理頭髮，導致睡眠不足，不過町田啓太對自己的長髮還是很滿意，給自己90分的評價。

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