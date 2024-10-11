《人物專訪》伍允龍十足武痴 投身電影沒露臉也幸福

伍允龍對於無論當演員或是替身都全力以赴，認為觀眾對於表演的反應是最重要的。（記者胡舜翔攝）

武替道演出共鳴 拍動作戲全身傷

伍允龍為《武替道》再度來台宣傳，分享追尋夢想的經歷時，相當感謝父母支持。（記者胡舜翔攝）

記者許世穎／專訪

伍允龍（右）在《武替道》和董瑋（中）合作，大讚從對方身上學到很多。（華映提供）

入圍本屆金馬獎最佳動作設計的港片《武替道》，找來先前在《九龍城寨之圍城》飾演大反派「王九」的伍允龍飾演武行出身的動作巨星，片中不少經歷讓他直呼有共鳴，也透露拍動作戲多年全身傷，「我右手、肋骨都斷過，腳也被削掉一塊肉，累積起來真的有點傷！」

藝術指導碩士 沒當武行就當美術老師

伍允龍在美國擁有藝術指導碩士學位，直說如果沒有當武行，可能會改行當美術老師，「很幸運，父母很支持我。」他不諱言曾擔心沒成就，但做自己喜歡的事情就很開心，後來終於有一點知名度，心情也比較輕鬆，「很感謝我的父母總是很開明，完全不給我壓力。」

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《武替道》以替身的心路歷程致敬香港動作電影，伍允龍透露從小就熱愛香港動作片，「我小時候住在美國唐人街，大約9歲時看了《醉拳》就印象深刻，後來一連看了很多次！」自曝應該從小就種下想從事這行的種子。

合作董瑋再扎基本功 一起設計動作

先前伍允龍和洪金寶合作，這次則和董瑋合演，他形容兩人都是自己非常尊敬的前輩，「我和洪金寶大哥大部分是演員與演員的合作，他是我的偶像，我們拍過很多部片子，我每次見到他都像個粉絲！」董瑋則教他很多基本功，「我們還一起設計動作，他很樂意教想學的人。」

片中董瑋因忙於工作忽略了家庭，伍允龍說其實無論什麼工作都會發生，「就是太投入，這件事不一定是武術指導。」至於是否曾因此忽略身邊的人，他說以前有女朋友時沒有那麼多工作，目前仍單身，「我覺得我去認識一個人比較難，媽媽也不給壓力的，就順其自然啦！」

對於過去擔任替身甚至武術指導，伍允龍說即使沒有露臉，仍感到非常幸福，「有時只要去電影院，聽到觀眾的反應很熱烈就很開心，雖然他們可能不知道幕後功臣是誰，但是他們喜歡你的表演、你的動作，那就夠了。」《武替道》已在台上映。

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