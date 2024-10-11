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〈人物專訪〉那那大師個唱明登場 挑李玟動感快歌致敬

網紅那那大師將舉辦個唱，特別準備偶像李玟的歌曲致敬。（記者胡舜翔攝）網紅那那大師將舉辦個唱，特別準備偶像李玟的歌曲致敬。（記者胡舜翔攝）

記者陽昕翰／專訪

那那大師是台灣知名的音樂型YouTuber，熱愛歌唱的他將舉辦個唱，以音樂向已故的偶像李玟致敬，他說：「自從CoCo離開以後，我就決定以後只要我舉辦演唱會都要唱她的歌，要繼續把她的愛帶到舞台上。」

靠著網路節目的訪談，那那大師結識許多藝人好友，更有著「女明星鬆弛劑」的稱號，他在2019年與偶像李玟在節目相識，2人相談甚歡，就連天后在小巨蛋開唱，都不忘舞台上高呼那那大師的名字，讓他受寵若驚。

遺憾的是，李玟在去年不幸離世，那那大師儘管不捨，仍希望收拾悲傷情緒，要繼續傳遞偶像的正能量。

那那大師透露，曾經夢到過李玟，「我真的印象深刻，CoCo在夢裡又是來錄製我的節目，我始終相信她沒有不見，只用選擇用另外一種方式生活著。」

明天那那大師就要舉辦演唱會，特別選唱李玟的動感快歌《Stay With Me》向天后致敬，他堅定地說：「雖然只是一場演唱會，可是我想要讓大家感受到快樂，還有存在這個世界上的價值。」

那那大師在Zepp New Taipei舉辦「I’m A Slave 4 U, MUSIC 我是音樂奴隸 （為你）」，為了演唱會他認真減肥，已經瘦了超過10公斤，這次將重新詮釋在千禧年代的華語經典歌曲，好友江美琪也會擔任嘉賓助陣。

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