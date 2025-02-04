晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《人物專訪2-1》韓籍啦啦隊3女神吐心聲 時光倒流還選台灣

Mingo（左起）、南珉貞、安芝儇3人來台1年分享心境，坦言會想家。（記者胡舜翔攝）Mingo（左起）、南珉貞、安芝儇3人來台1年分享心境，坦言會想家。（記者胡舜翔攝）

記者林欣穎／專訪

近年啦啦隊女神當道，除了本土的女孩外還加入許多實力堅強的「外援」成員，韓籍啦啦隊女孩安芝儇、南珉貞、「Mingo」朴旻曙日前接受本報專訪，如今來台滿一年的她們開心秀中文，對在台灣生活已經相當適應，不過她們坦言初到台灣時和想像中的並不一樣，南珉貞表示：「剛來台灣沒有很多機會，一個月應援只有兩三場，沒想像中容易。」坦言一度很氣餒。

南珉貞Mingo事業心強 安芝儇佛系求順利

2023年韓籍啦啦隊女孩李多慧來台後掀起旋風、業配商演接到手軟，陸續又有李雅英、邊荷律、李珠珢等人加入台灣各球團，不過女孩們離鄉背井工作著實不易，Mingo表示，當時便是看到李多慧的成功，才燃起她們來台灣發展的決心，不過語言不通與陌生環境還是讓她們感到些許挫折。

而有別於南珉貞、Mingo是事業心很強的人，安芝儇形容自己比較「佛系」，來台發展後都算順利，至於會不會想家？安芝儇雖然嘴巴上說還好，但之前聊到家人時曾一度落淚，一旁的南珉貞直呼會想著遠在首爾的愛犬想到哭，Mingo則說如果看到像是長輩圖或有關家人的文章都會瞬間飆淚，當問到如果再選一次是否還會來台灣發展？三人都堅定秒答：「會！」也說她們在台灣認識很多好朋友，很感謝球團和其他成員的幫忙。

安芝儇讚高雄人熱情 Mingo認證像回爺爺奶奶家

安芝儇和Mingo隸屬高雄台鋼雄鷹隊，南珉貞則是在新北富邦隊上，聊到是否感受到「南北差異」，安芝儇大讚高雄人講話很熱情，並形容台北的啦啦隊女孩風格好像比較華麗，高雄則是走親民路線，Mingo笑說：「高雄有點像回爺爺奶奶家的感覺！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中