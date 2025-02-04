《人物專訪2-1》韓籍啦啦隊3女神吐心聲 時光倒流還選台灣

Mingo（左起）、南珉貞、安芝儇3人來台1年分享心境，坦言會想家。（記者胡舜翔攝）

記者林欣穎／專訪

近年啦啦隊女神當道，除了本土的女孩外還加入許多實力堅強的「外援」成員，韓籍啦啦隊女孩安芝儇、南珉貞、「Mingo」朴旻曙日前接受本報專訪，如今來台滿一年的她們開心秀中文，對在台灣生活已經相當適應，不過她們坦言初到台灣時和想像中的並不一樣，南珉貞表示：「剛來台灣沒有很多機會，一個月應援只有兩三場，沒想像中容易。」坦言一度很氣餒。

南珉貞Mingo事業心強 安芝儇佛系求順利

2023年韓籍啦啦隊女孩李多慧來台後掀起旋風、業配商演接到手軟，陸續又有李雅英、邊荷律、李珠珢等人加入台灣各球團，不過女孩們離鄉背井工作著實不易，Mingo表示，當時便是看到李多慧的成功，才燃起她們來台灣發展的決心，不過語言不通與陌生環境還是讓她們感到些許挫折。

請繼續往下閱讀...

而有別於南珉貞、Mingo是事業心很強的人，安芝儇形容自己比較「佛系」，來台發展後都算順利，至於會不會想家？安芝儇雖然嘴巴上說還好，但之前聊到家人時曾一度落淚，一旁的南珉貞直呼會想著遠在首爾的愛犬想到哭，Mingo則說如果看到像是長輩圖或有關家人的文章都會瞬間飆淚，當問到如果再選一次是否還會來台灣發展？三人都堅定秒答：「會！」也說她們在台灣認識很多好朋友，很感謝球團和其他成員的幫忙。

安芝儇讚高雄人熱情 Mingo認證像回爺爺奶奶家

安芝儇和Mingo隸屬高雄台鋼雄鷹隊，南珉貞則是在新北富邦隊上，聊到是否感受到「南北差異」，安芝儇大讚高雄人講話很熱情，並形容台北的啦啦隊女孩風格好像比較華麗，高雄則是走親民路線，Mingo笑說：「高雄有點像回爺爺奶奶家的感覺！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法