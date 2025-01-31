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娛樂 亞洲

肖戰賣輸哪吒！中國賀歲檔破183億票房 費翔《封神》登頂台灣Netflix

中國賀歲檔電影票房成績亮眼。（翻攝自豆瓣）中國賀歲檔電影票房成績亮眼。（翻攝自豆瓣）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕大年初三，中國賀歲票房亮眼，至截稿前總票房已突破40億人民幣（約台幣183億），恰巧名列前茅的幾乎都是續集或者同系列電影，動畫片《哪吒之魔童鬧海》上映3天累積票房超過12.3億人民幣（約台幣56億），稱霸賀歲檔，《唐探1900》、《封神第二部：戰火西岐》則屈居二、三名，肖戰主演的《射鵰英雄傳俠之大者》則是第四名。

《哪吒之魔童鬧海》。（翻攝自豆瓣）《哪吒之魔童鬧海》。（翻攝自豆瓣）

《哪吒之魔童鬧海》（簡稱哪吒2）是2019年上映的《哪吒之魔童降世》的續集電影，當年上映賣破50億人民幣，暌違5年挾帶著首集的超人氣回歸，果然賣出好票房，截至今天早上8點，《哪吒2》賣出12億人民幣票房奪冠，領先懸疑喜劇《唐探1900》。

《唐探1900》。（翻攝自豆瓣）《唐探1900》。（翻攝自豆瓣）

《唐探1900》由王寶強、劉昊然主演，是《唐人街探案》的前傳，甚至還邀來周潤發演出。周潤發在片中飾演的唐人街大佬白軒齡，有著「華工」（泛指19世紀下半至20世紀初赴海外工作的華人勞工）的背景，令他想起早年自己在美國打拚，1997年時已故導演胡金銓的「華工血淚史」找他演出，可惜後來胡全銓病逝，如今過了30年，周潤發感謝導演陳思誠邀請他，讓他直呼「謝謝你圓了我的夢」。

《封神第二部：戰火西岐》。（翻攝自豆瓣）《封神第二部：戰火西岐》。（翻攝自豆瓣）

由費翔主演的奇幻電影《封神第一部：朝歌風雲》在2023年上映，不久前在Netflix上線，就登上台灣電影排行榜第一名；而續集電影《封神第二部：戰火西岐》則是在賀歲檔上映，賣出6億人民幣，不過因為片中角色造型太像《阿凡達》當中有著藍皮膚的納美人，因此引發爭議。

《射鵰英雄傳俠之大者》。（翻攝自豆瓣）《射鵰英雄傳俠之大者》。（翻攝自豆瓣）

《封神第一部：朝歌風雲》在台灣Netflix電影排行榜第一名。（翻攝自Netflix）《封神第一部：朝歌風雲》在台灣Netflix電影排行榜第一名。（翻攝自Netflix）

至於名導徐克執導的電影《射鵰英雄傳俠之大者》，儘管有著肖戰、梁家輝、胡軍等重量級卡司的加持，票房仍比不過上述三部電影。肖戰在片中飾演郭靖，在上映前就備受矚目，不過「豆瓣電影」網站上評價兩極，評分也尚未公開，實在令台灣影迷相當好奇。

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