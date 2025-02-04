范建夫妻遭疑傳染流感給大S 網再翻黑歷史：武漢肺炎就這樣了！

陳建州1月26日分享與妻子范瑋琪參加王偉忠女兒婚禮，與其他藝人的合照，當中就包括大S。（圖翻攝自陳建州IG）

〔即時新聞／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛春節期間到日本家族旅遊，染上流感併發肺炎逝世，不少人認為她早在台灣就被傳染，事後更有人列出時序，指藝人「黑人」陳建州、「范范」范瑋琪夫妻檔，上月底染流感後還參加聚會，大S也是同場嘉賓，黑范夫妻很可能是感染者，引發熱議。今天（4日）又有網友翻出黑范夫妻過去違反防疫規定的黑歷史，慨嘆「這兩個武漢肺炎時就這樣了......」。

有網友翻出黑范夫妻過去違反防疫規定的黑歷史。（圖翻攝自Threads）

大S昨天（3日）被證實赴日旅遊得流感併發肺炎逝世，享年48歲，消息一出震驚各界。在YT有20多萬人訂閱的網紅「斜槓宅男_小嘉」，事後在Threads上分享范瑋琪和陳建州，分別於1月22日和1月26日的IG貼文，並整理時間序指出，上月22日范瑋琪發文透露，全家得A型流感，26日陳建州PO出與妻子參加知名製作人王偉忠女兒婚禮，與同場的大小S、大S老公具俊曄、歌手殷悅等人的合照；據悉1月29日大S開始咳嗽，2月2日大S流感併發肺炎過世，「然後流感潛伏期剛好3到5天，所以……？」

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這段時間序曝光後，引發上千名網友熱議，不少人跑到陳建州和范瑋琪的IG相關貼文下方質問，你們是不是在這之前幾天全家得流感，怎麼還出來跟大家聚會？」、「為什麼自己全家流感還要出門聚會？」、「流感還不戴口罩」、「你們全家得流感就該好好在家休養吧」、「得流感不乖乖在家還出來跟人家聚什麼會，根本可以合理懷疑大S是被你們家傳染的耶」、「小孩都住院了，大人還可以出來社交散播病毒散播愛？范建夫妻真的要讓他們懊惱並帶著後悔過一輩子，害死了自己最好的朋友」。

看到黑范夫妻的社群被網友灌爆，有網友在Threads上貼出2021年歌手王力宏違反防疫規定，與黑范夫妻等人聚會的相關報導，慨歎「這兩個武漢肺炎時就這樣了......」。其他鄉民則搖頭表示，「所以會被罵不是沒理由的」、「放心好了，他們夫妻的臉皮比你家牆壁還厚，他們根本不會在意」、「這對夫妻真的是到底能被罵到多少次？有夠好笑的」。

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