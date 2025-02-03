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大S病逝…前婆婆張蘭秒發文 內容遭中國網友罵翻：恐怖的惡魔

大S（左）病逝消息才證實不久，張蘭（右）立即發文遭罵翻。（翻攝自微博）大S（左）病逝消息才證實不久，張蘭（右）立即發文遭罵翻。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕48歲女星「大S」徐熙媛今（3日）驚傳病逝，消息震驚外界。不過就在這個悲傷的消息曝光後，大S的前婆婆張蘭卻在微博發文寫下「做自己」的內容，引發中國網友不滿，一面倒痛批她是「好恐怖的惡魔」。

張蘭發文遭質疑在蹭流量。（翻攝自微博）張蘭發文遭質疑在蹭流量。（翻攝自微博）

大S的死訊才被證實不久，張蘭隨即在微博發布一段影片，並在內容中寫下，「不要羨慕任何人，勇敢地做自己，讓自己的光芒照亮前行的道路。」文末更用多個標籤強調女性要堅強獨立。雖然文中並未提及大S，但發文時間點，仍讓不少中國網友質疑是在蹭流量。

影片曝光後，立即引起大批中國網友砲轟，「好恐怖的惡魔」、「大S走了你在發個什麼」、「張蘭這次你真的太過分了」、「以後沒有流量蹭了，你以後可怎麽辦呀」、「你心真壞」、「您在幹嘛？不會是在蹭熱度吧」、「人血饅頭好吃嗎」、「有病吧你，天天蹭」。

張蘭發文引起大批中國網友不滿。（翻攝自微博）張蘭發文引起大批中國網友不滿。（翻攝自微博）

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