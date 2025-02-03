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「杉菜媽」王月慟別女兒大S 公開「3人合照」...左右2人都離世

大S（右起）當年為屏風表演班《京戲啟示錄》宣傳，與王月、李國修合照。（翻攝自臉書）大S（右起）當年為屏風表演班《京戲啟示錄》宣傳，與王月、李國修合照。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕「大S」徐熙媛於日本旅遊期間得流感併發肺炎離世，享年48歲。她生前演過多部偶像劇，最經典的莫過於《流星花園》杉菜一角，劇中飾演「杉菜媽」的王月在臉書發文悼念。

大S演出《流星花園》後，和劇中的媽媽王月建立好交情，私下更以母女互稱。王月得知大S噩耗後，直喊：「還有什麼比奪走一個至真至善大S的生命，更讓人難以接受～真的太痛、太慟了⋯」並附上三個痛哭的表情符號。

回憶與大S的過往點滴，王月說：「自從與大S合作《流星花園》演出，我們一直以母女相稱，每當屏風票房告急時，我請大S幫忙宣傳，她總二話不說立馬轉發社群，有時是一下飛機就趕來劇場看戲；有次還遠赴新竹，只為合照相挺讓我發稿．．．而國修逝世的消息一出，我第一個接到就是來自大S的安慰電話。」

王月透露，近期舞台劇《京戲啟示錄》創拓版要演出，她希望能夠轉載過去大S的推薦言，「不斷地想創造未來，最後才發現，傳承就是未來，《京戲啟示錄》讓我笑到流眼淚，哭到臉抽筋。」大S也是二話不說答應。

王月透露，大S身心俱疲「要我見諒她不能來看演出了，因她總擔心著孩子們不能留在她的身邊。」她感慨說：「眾人看到的都是女明星的燦爛，多少的苦長久以來只能夠自己一人承擔．．．再喚一聲杉菜，我心愛、心疼的女兒．．．放心去飛吧，妳相信有外星人，願妳到一個更好的地方，如有萬幸，請容我與妳再續戲緣．．．

王月還附上了一張合照，只見她站在中間，右邊站著露出微笑的大S，左邊是她已逝的丈夫李國修，如今身旁的兩人都已離開人世，柴智屏留言：「好傷心，我們的衫菜就這樣走了，我也好愛她。」王月也回，「柴，怎麼那麼痛。」令人鼻酸。

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