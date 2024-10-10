奧運金牌加持金鐘 拳后林郁婷受邀頒獎

奧運金牌拳擊手林郁婷受邀擔任金鐘頒獎人。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕第59屆金鐘獎典禮將在本月18日、19日於台北流行音樂中心登場，本屆頒獎嘉賓星光熠熠，邀來奧運金牌拳擊手林郁婷，負責頒發觀眾票選的「最具人氣綜藝節目獎」可算是「金上加金」；搭檔多年的阿Ken與納豆也將在典禮以頒獎人身分出席，這也是納豆在2022年腦出血中風後，首次站上金鐘舞台。

納豆（左）與阿Ken將分別頒發「生活風格節目獎」與「節目類剪輯與導演獎」。 （三立提供）

節目類頒獎人除了阿Ken與納豆，還找來趙小僑及繼子劉子銓首度同台頒獎；今年同樣都入圍金馬獎的曾國城與夏于喬將共同頒發獎項，其中曾國城更以《女王大人》入圍「綜藝節目主持人獎」，將對上吳宗憲、小S等人，獎落誰家備受關注。

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戲劇類「最具人氣戲劇節目獎」將由典禮主持人姚淳耀與編劇厭世姬共同頒發；去年以《不良執念清除師》大受歡迎的男男CP–曾敬驊和彭千祐久違合體頒獎，此次兩人雙雙入圍，彭千祐更是雙料入圍新人和男配角。

此外還有鍾欣凌、「Darren」邱凱偉、柯震東、蔡昌憲、鄭元暢、楊貴媚、嚴藝文、劉俊謙與林柏宏等人將負責頒獎，而重頭戲「戲劇節目男主角獎」，由金鐘戲王薛仕凌搭配以《此時此刻》入圍「戲劇節目女主角獎」的賈靜雯；「戲劇節目女主角獎」及「戲劇節目獎」則是由以《八尺門的辯護人》入圍「迷你劇集最佳男主角」的李銘順搭檔去年的金鐘戲后蔡淑臻共同頒獎。

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