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娛樂 最新消息

趙震雄驚喜現身釜山影展台灣之夜 台韓大型合作計畫

趙震雄（左二）驚喜現身台灣之夜，未來將與台灣文策院合作大型計畫。（文策院提供）趙震雄（左二）驚喜現身台灣之夜，未來將與台灣文策院合作大型計畫。（文策院提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第29屆釜山國際影展盛大舉辦，7日的「台灣之夜」聚集了全球各地約800位嘉賓，韓國影帝趙震雄也驚喜出席，文策院透露不久後將與趙震雄合作推出令人期待的大型計畫，台韓合作再一樁。趙震雄表示不久前才造訪台灣，對台灣人的熱忱和活力都感到驚喜，也更加期待未來能透過台、韓共同製作的作品與大家多多見面。

「非常演員」柯震東（左起）、李沐、柯佳嬿、宋芸樺、林柏宏齊聚釜山影展台灣之夜。（文策院提供）「非常演員」柯震東（左起）、李沐、柯佳嬿、宋芸樺、林柏宏齊聚釜山影展台灣之夜。（文策院提供）

趙震雄此次放下工作現身台灣之夜，他表示非常榮幸，和眾多優秀劇組和演員一起度過這個特別的夜晚。他提到前陣子播出的影集《無路可走：輪盤賭》與許光漢的合作，誇他謙虛有禮，且有著認真的工作態度，對台灣演員留下了良好印象。文策院董事長蔡嘉駿則推薦即將斜槓導演的趙震雄，多多愛用台灣演員。

今年台灣之夜眾星雲集，「非常演員」柯佳嬿、林柏宏、宋芸樺、李沐及柯震東齊聚一堂，柯震東與韓版《那些年，我們一起追的女孩》電影中的「柯景騰」韓星振永相見歡，振永接下來也將與李沐合作電影《那張照片裡的我們（暫定）》，李沐在台灣之夜現場也替振永介紹不少影視人員認識，拉近彼此感情。

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