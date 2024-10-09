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汪建民不敵肺腺癌離世 享年56歲 妹妹遺憾致歉 讓他下輩子再還

汪建民前晚在醫院安詳離世，享年56歲。（資料照）汪建民前晚在醫院安詳離世，享年56歲。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕汪建民因不敵肺腺癌第四期，前晚在醫院安詳離世，享年56歲，胞妹昨透過臉書證實，感謝醫護人員、社工和哥哥的女友外，也向所有被汪建民虧欠的朋友們致上歉意，「這輩子虧欠的，讓他下輩子還給各位。」

汪建民生前與寶媽（左）有一段情，兩人分手後都曾飽受肺腺癌所苦。（資料照）汪建民生前與寶媽（左）有一段情，兩人分手後都曾飽受肺腺癌所苦。（資料照）

汪建民生前曾透露自己生活習慣良好且不菸不酒，罹患肺腺癌是與家族遺傳史有關，當時在醫師建議下開始接受電療和化療，而副作用也讓他極為痛苦，除了骨頭痛到難以行走、眼窩凹陷和身體變形外，也因為完全無法進食只能靠營養品支撐，整個人暴瘦12公斤，飽受煎熬的他曾默默喊話老天「拜託把我帶走」。

汪建民去年公開病情後曾一度好轉，上各大節目分享抗癌之路。（年代提供）汪建民去年公開病情後曾一度好轉，上各大節目分享抗癌之路。（年代提供）

咬著牙撐過後，汪建民病情一度好轉，還到各大節目分享抗癌之路，他坦言運氣其實很好，從原本要進行80次的電療，到完成65次時即能停止，腫瘤也從9公分縮小到3公分，後續只要定期追蹤。而上個月又傳出汪建民病情危急再度入院治療，怎料事隔不到一個月，家人就發文證實他已安詳離世，令人不勝唏噓。

汪建民不敵肺腺癌離世 享年56歲 妹妹遺憾致歉 讓他下輩子再還汪建民（右）因陪伴母親對抗淋巴癌，得知自己確診肺腺癌的當下心情鎮定。
（翻攝自臉書）

汪建民生前出道逾30年，1998年因飾演《台灣靈異事件》裡的警官「鐵頭」爆紅，剛正不阿的形象深植人心，該劇也成為他的代表作，昨粉絲專頁還寫下「建民哥一路好走」以此緬懷；其餘還有參演《新兵日記》、《廉政英雄》等劇，最後遺作是去年的律政劇《最佳利益2－決戰利益》。

感情部分，最為人知的莫過於2013年汪建民曾與大13歲的寶媽公開戀情，後來傳出他因有賭博習慣而被寶媽分手，兩年多的戀情因此畫下句點。

事實上，寶媽2019年也曾被診斷出因肺腺癌住院治療，目前已經康復，和汪建民同樣都曾經歷抗癌之路，她今年7月出席活動時，透露與汪建民已經10年沒聯繫，得知對方罹癌後有分享其經紀人資料給想要幫忙的人，其餘則未多說。

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