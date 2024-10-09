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方文琳罹癌瞞雙親 江蕙探病送暖 3年前有徵兆 食道10公分灼傷

方文琳罹癌未告知父母，已戒喝熱湯、睡前喝烈酒的習慣。（記者王文麟攝）方文琳罹癌未告知父母，已戒喝熱湯、睡前喝烈酒的習慣。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕「玉女掌門人」方文琳上月自揭罹患食道癌零期，動完手術滿兩個月「確定沒事了」。她以華視、公視台語台《鹽水大飯店》入圍金鐘59迷你劇集（電視電影）女配角獎，昨與同劇的張耀仁、黃迪揚接受訪問，她坦言沒告知父母自己罹癌，只讓哥哥、弟弟及閨密江蕙知道，「因為我大弟前幾年走了，那時候最擔心的就是白髮人送黑髮人。」

方文琳自認粗心，3年前看體檢報告時，沒仔細去看紅字，因為家族有大腸癌病史，所以當時的檢查著重在腸胃，加上之前吞嚥卡卡的，以為是胃食道逆流，今年健檢，女兒看到報告上寫著「疑似食道癌」，才開始正視這個問題，且還說：「食道有10公分灼傷。」

方文琳常常不自覺咳嗽，隱約覺得喉嚨卡卡的，她心想可能與為了助眠喝烈酒有關，「喝了大概8、9年。」直到去醫院檢查，她還跟醫生說，自己只有在睡前喝烈酒，結果被告知這樣更糟糕，「因為太烈了，喝完酒又睡覺會很傷。」

住院時，江蕙特地到醫院探望，兩人早期在秀場認識，方文琳說：「她非常照顧我，只要碰到任何問題，第一時間會通知她。」

江蕙先前自曝9年前引退，是因當時罹癌，方文琳表示，江蕙很堅強地走過抗癌之路，「希望她可以健健康康，彼此鼓勵安慰，那時候我也很愛哭，看到她因為吃藥腫起來，像我現在也腫起來。」

現在的方文琳每3個月回醫院抽血、追蹤，自從得知罹癌，便戒掉喝熱湯、睡前喝烈酒的習慣，加上現在沒什麼煩惱的事，女兒也很乖，過著清心寡慾的生活。

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