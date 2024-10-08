NCT前成員泰一爆3人撿屍性侵最重判無期徒刑 日諧星齊藤慎二伸狼爪被捕認罪

前NCT成員泰一被爆酒後撿屍，夥同兩名友人性侵女子，外界罵聲不斷。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團NCT成員泰一在8月遭到SM娛樂開鍘，韓媒昨爆料，原來他涉嫌與兩名友人撿屍酒醉女子，遭到警方調查。無獨有偶，日本諧星齊藤慎二昨傳出性侵20多歲的女子，其所屬的吉本興業宣布解約，受害者更表示絕對不會原諒他。

韓國經紀公司SM娛樂在8月大動作開除NCT成員泰一，直接公告他涉及性犯罪相關事件，引發軒然大波，就連NCT成員都火速切割，取消其關注。

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消息曝光至今已1個多月，案情仍是未知數，不過昨天《朝鮮日報》獨家揭露，警方在6月接獲報案，指出泰一涉嫌夥同兩位圈外友人「撿屍性侵」一名酒醉女子，被依「特殊準強姦罪」調查，泰一恐怕得面臨7年以上有期徒刑或無期徒刑的懲罰。韓國檢方至截稿前尚未傳喚泰一進行調查，而前東家SM娛樂低調回應，此案在調查中。

齊藤慎二涉嫌性侵20多歲女子被逮，向警方坦承犯行。（翻攝自X）

現年41歲的日本諧星齊藤慎二也深陷性侵醜聞中，他被指控在7月於電視節目的外景巴士上，趁與受害者女子獨處時，對她伸出狼爪。齊藤慎二向警方坦承犯行，表示因為自己輕率的行為，讓對方以及家人受到困擾，目前正在反省中。

妻子瀨戶沙織發表聲明，稱部分報導與事實不符，並指控受害者也有主動，包括交換聯絡方式、追蹤社群等等，並不是單方面的行為。真相究竟如何，還有待相關單位進一步調查。

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