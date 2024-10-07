《金鐘綜藝節目主持人獎榜單分析》吳宗憲內鬥拚連莊 曾國城叫陣搶摘金

陳漢典（左起）、吳宗憲、LuLu今年將挑戰連莊。（資料照，記者陳逸寬攝）

記者林欣穎／專題報導

第59屆節目及戲劇類金鐘獎分別於10月18、19日登場，「綜藝節目主持人獎」競爭激烈，由綜藝大哥大吳宗憲對上同樣是天王天后級的曾國城、澎恰恰、小S等人。

吳宗憲今年雙料入圍將面臨自己打自己局面，其中他主持的《綜藝大熱門》去年才剛拿下同個獎項，將挑戰連莊，不過吳宗憲這仗並不容易，要對上老對手曾國城，還有首次入圍、來勢洶洶的小S、派翠克組合，而《超級夜總會》暌違10年再次入圍，十年磨一劍的澎恰恰、許效舜與苗可麗同樣不容小覷，鹿死誰手是場硬戰。

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大熱門爭連霸 Lulu三金在望

《綜藝大熱門》

主持人：吳宗憲、陳漢典、LuLu

節目年齡：11歲

播出電視：三立

入圍得獎紀錄：入圍8次，得過金鐘55綜藝節目獎、金鐘58綜藝節目主持人獎

吳宗憲縱橫演藝圈逾40年，主持過大大小小節目，過去由他主持的《我猜我猜我猜猜猜》更是七、八年級生回憶，他不只活於「回憶」、至今仍在綜藝節目上活耀，幾乎人人都可以說他是「看吳宗憲節目長大」，由他帶領主持的《綜藝大熱門》也讓Lulu、陳漢典成為新生代備受看好的主持人，其中Lulu更連續兩年都拿下綜藝節目主持人獎，這次有望三連莊、加上入圍益智及實境節目主持人獎與戲劇新人獎，銳不可擋。

《大熱門》累積許多忠實觀眾，播出至今11年在YouTube上擁有百萬訂閱，也是這次入圍的5個節目中擁有最高訂閱數的節目，其中已舉辦到第一百屆的「猜歌王」單元更是觀眾最熱愛環節。這也是節目連續第三年入圍、有望拿下連霸紀錄；而綜觀金鐘得獎紀錄，過去曾連續兩年，以同個節目拿下主持人獎的，就只有主持《綜藝一百》的張小燕，以及《超級星期天》主持群張小燕及庾澄慶、黃子佼、卜學亮，吳宗憲是否可以達成和張小燕一樣的紀錄就看這次了。

吳姍儒（左）與吳宗憲搭檔主持8年，過去也拿過綜藝節目主持人獎。（資料照，記者胡舜翔攝）

吳姍儒靠爸突圍 掙出一片天

《小明星大跟班》

主持人：吳宗憲、「Sandy」吳姍儒

節目年齡：8歲

播出電視：中天

入圍得獎紀錄：入圍5次，得過金鐘51綜藝節目主持人獎

吳宗憲與女兒吳姍儒主持8年多，也是目前首個由父女搭檔的綜藝節目，父女倆互相吐槽起來毫無禁忌，曾拿下金鐘51的綜藝節目主持人獎。

吳姍儒過去曾被網友認為是「靠爸一族」，不過她還是在星二代的標籤下，闖出一條屬於自己的主持之路，以《36題愛上你》拿下了金鐘56綜藝節目主持人獎，今年也首度獨挑大樑接下節目類頒獎典禮主持，特別的是，她9月初才剛生下二寶，為了典禮還要向月子中心告假，主持表現備受矚目。

不過吳宗憲本屆雙料入圍，沒想到和去年一樣，他將再次面臨「自己打自己」局面，去年他曾說那是他最後一次參加金鐘獎，不過由於今年典禮主持人是自己女兒，笑稱不去不行：「我不去恐怕她會把我給...今年必須要去啊！這個就是我說的『生養教陪』呀！」

曾國城（右）、巴鈺搭檔第三度入圍，期待敲鐘。（資料照，記者陳奕全攝）

曾國城七年之養巴鈺 力除陪榜

《女王大人》

（節目前身《一袋女皇》、《一袋女王》）

主持人：曾國城、巴鈺

節目年齡：7歲

播出電視：緯來

入圍得獎紀錄：入圍3次

曾國城和巴鈺過去以《一袋女王》兩次入圍第54、55屆金鐘獎，這次以緯來綜合台《女王大人》第三度敲關，節目以女性、生活話題題材為主，緊扣觀眾們的日常，曾國城也曾分享，自己很在乎每集節目的開場、結尾跟主題角度設定：「希望在節目Ending之後，能在節目中得到什麼，可以幫觀眾做一個整理。」

曾國城笑稱與巴鈺有「七年之養」，兩人多年主持培養出好默契，「一起工作了7年，有了7年的養成教育，所謂『七年之養』，培養了我們之間獨特的默契，才能夠在更換頻道和時段後，就能馬上被看見，實屬難能可貴。」不過前兩次入圍皆與獎項擦肩而過，這次將挑戰打破「陪榜」魔咒。

而曾國城去年才以《一字千金》拿下益智及實境節目主持人獎，當時對手是吳宗憲的《綜藝玩很大》，曾國城以「益智」打敗了其餘入圍「實境」節目，以致吳宗憲不滿開砲稱被當成弱智、一度火藥味十足，如今兩人再次對上，這次「類型一致」將要分出高下。

許效舜（左起）、苗可麗、澎恰恰主持《超級夜總會》，暌違10年再搶下金鐘門票。（三立提供）

十年磨一劍 夜總會再拚金

《超級夜總會》

主持人：澎恰恰、許效舜、苗可麗

節目年齡：13歲

播出電視：三立

入圍得獎紀錄：入圍3次，得過金鐘47綜藝節目主持人獎、金鐘49綜藝節目獎

只要在夜市、廟宇或是觀光景點看到大型的舞台車，那很可能就是《超級夜總會》的拍攝現場，節目過去由許效舜、澎恰恰主持。2014年苗可麗加入陣容，節目開播13年風雨無阻、全台跑透透，每集都邀請到不同歌手演唱表演，台下也總是坐滿熱情鄉親，主持下來常常一錄就要9小時，讓苗可麗直呼上台都不敢喝水、許效舜也說遇到下雨天還要在帽子上塞暖暖包禦寒，戶外主持實屬不易。

三人組10年來分工明確，澎恰恰是總導演，苗可麗則扮演傻大姊，許效舜則說自己是「負責來亂的」。這次時隔10年再次入圍金鐘綜藝節目主持人獎，也是苗可麗首度入圍，她笑說到了這把年紀，期待越大落空也越大，她這次和Lulu一樣，節目、戲劇類全包，以《愛愛內含光》入圍迷你劇集電視電影女配角獎，她過去在八點檔講起台語連環砲罵人形象深植人心，這次以主持人身分拚敲鐘，面對其他幾位老將相當有挑戰性。

小S（右）搭檔派翠克首次入圍金鐘獎。（資料照，記者胡舜翔攝）

小S甩康熙 不熙娣笑果佳

《小姐不熙娣》

主持人：小S、派翠克

節目年齡：2歲

播出電視：東森

入圍得獎紀錄：首次入圍

「小S」徐熙娣與派翠克搭檔主持《小姐不熙娣》話題時而爆笑時而辛辣，兩人的神默契常會引爆許多笑點，派翠克在節目上模仿小S更是逼真到讓本尊忍不住想潑他水，節目還有班底成員菲比、張琳、Pag、朱琦郁等人組成的「不吸地團」，也為節目注入不同「笑果」。

小S過去以主持《康熙來了》穩坐主持天后寶座，這幾年仍有許多聲音敲碗希望她能與蔡康永再合體，《康熙》的片段更被網友奉為娛樂圈歷史課本，如今小S「自立門戶」主持《小姐不熙娣》，還是難逃被拿來和以前的《康熙》做比較。小S過往「失控」總有蔡康永當她的手煞車，少了這位門神，也讓網友認為小S發揮受限，不過也有觀眾覺得小S與派翠克搭檔自然有趣，《不熙娣》節目播出兩年多，今年拿下入圍門票無疑是給小S、派翠克的定心丸，如果順利拿獎或許有機會撕下大眾對小S的「康熙」標籤。

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