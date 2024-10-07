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林依晨勇奪亞洲戲后 蔡健雅擒原創歌曲獎

林依晨打敗周迅、朴寶英獲最佳女主角獎。（讀者提供）林依晨打敗周迅、朴寶英獲最佳女主角獎。（讀者提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕第29屆釜山國際電影節昨舉辦第6屆亞洲內容暨全球OTT大獎頒獎典禮，《不夠善良的我們》敲響金鐘前哨戰，由蔡健雅拿下「最佳原創歌曲獎」，林依晨突破重圍奪下「最佳女主角獎」。

蔡健雅（右）昨在釜山獲得亞洲內容大獎最佳原創歌曲獎，上台感謝導演徐譽庭。（亞神提供）蔡健雅（右）昨在釜山獲得亞洲內容大獎最佳原創歌曲獎，上台感謝導演徐譽庭。（亞神提供）

首次跨足戲劇配樂的蔡健雅上台後難掩驚喜，「這是我第一次為戲劇寫歌，獲獎對我意義非凡。」她感謝導演徐譽庭讓她參與這部美麗又感受得到人性的戲劇，「謝謝家人、粉絲以及所有愛我的人。」林依晨先以韓文後用英文發表得獎感言，直呼獎項對團隊是很大鼓勵，也相信好的作品能讓人受到啟發，告訴人們什麼是重要的。

早前喊話希望拿獎回家的柯震東可惜未能如願抱回「最佳男配角獎」，以《有生之年》入圍「最佳男主角獎」的吳慷仁，一甩簽約中國經紀公司爭議，神色自若踏上紅毯，但該獎項最終由《繁花》胡歌奪下，胡歌與林依晨昔日CP同台奪戲王戲后，也成為典禮一大亮點。

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