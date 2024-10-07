羅宏正抱持平常心 收入圍恭賀時機妙

羅宏正（前）2016年拍戲腳傷隔年仍在治療，讓首次搶戲王的他險些無法出席金鐘頒獎典禮。（翻攝自臉書）

記者李紹綾／專訪

羅宏正2016年拍《High 5制霸青春》不慎受傷，右腳踝粉碎性骨折，住院住了1個半月，歷經辛苦的復建過程，隔年準備照核磁共振時，接到人生首次入圍金鐘喜訊，直言：「心情很複雜。」

羅宏正分享，當時全身只穿著內褲外罩手術服，剛打完顯影劑渾身發熱，看到手機不停跳出訊息，全部都在恭喜，他滿頭問號，後來才發現是入圍金鐘戲劇節目男主角獎，只是他當下心情極為複雜，「因為腳受傷，還不確定是否能康復正常走路，加上收到入圍通知，心情實在有喜有悲。」

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7年後入圍喜訊來的時機也很妙，羅宏正說他正在逛市集，手機通知一直跳，原以為是群組在發垃圾訊息，「原本想關靜音，但拿起來看，又是雪片般的恭喜，似曾相似的感覺又回來了。」

羅宏正自認得失心不重，7年前參加金鐘頒獎典禮的經驗，他仍清楚記得揭獎前的緊張，每位入圍者的臉部特寫，已顧不得表情管理，「在那當下很容易笑不出來，我會緊張到連微笑都會穿幫，為了怕被大家看出破綻，當時走的戰略就是『面癱』，盡可能表現出鎮定。」

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