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娛樂 最新消息

《金鐘專訪》羅宏正二度入圍 感念龍劭華昔日良言

羅宏正7年後以同劇續篇再度入圍。（記者潘少棠攝）羅宏正7年後以同劇續篇再度入圍。（記者潘少棠攝）

記者李紹綾／專訪

羅宏正以客家電視台《女孩上場2》入圍金鐘59戲劇節目男配角獎，這是他第二次問鼎金鐘，7年前首次入圍時，龍劭華跟他說：「我希望你不要得獎。」被問如何解讀前輩的一番話？他說：「我現在的體會是，他希望我不要少年得志。」

羅宏正坦言，7年前的自己，沒有足夠智慧理解龍劭華的意思，不知道這句話其實是出於多大的溫暖，他現在覺得前輩並不是沒有看好他，而是很珍惜雙方合作的緣分，「這個提醒，對我來說非常受用，以我的個性來說，如果當時得到一個成就或突然很有錢，真的會少年得志，心態也不會像現在這麼成熟。」

羅宏正（右）和安心亞演出《女孩上場2》，讓他再次問鼎金鐘。（資料照，記者王文麟攝）羅宏正（右）和安心亞演出《女孩上場2》，讓他再次問鼎金鐘。（資料照，記者王文麟攝）

玩票開啟演員路 琢磨演技遇瓶頸

羅宏正2009年演出《終極三國》出道，坦言當時角色像「大特」（最高等級臨時演員），常在主要角色旁附和做反應，「去演戲就當作在玩，什麼都不懂，叫我幹嘛就幹嘛，但演了100次，也會想要求新求變。」他開始認真看劇本、研究角色、觀察環境，也有「是不是可以再多做點什麼」的念頭，伴隨而來的卻是挫折，因為發現自己不會演戲，拍完戲總是很沮喪，有種什麼都不會的感覺。

隔年演出《旋風管家》，他飾演性格中性的除靈師，要對韓國女神朴信惠撒嬌，羅宏正說：「對於當時的我來說，我只是一個住劇校8年、莫名其妙演戲1年的人，很難去知道，原來這個世界上有中性氣質的人存在，我當時真的揣摩不到，怕演過頭，很難拿捏導演要的感覺。」他拚了命想將自己變成角色，但卻用錯方法，最後變得無所適從，還在導演面前情緒潰堤。

領悟表演由心而發 入圍肯定打強心針

這段經歷太難忘，羅宏正記憶猶新說：「導演沒罵我什麼，是我自覺無能為力，什麼都不會。」原來是他為了學表演，買了很多書研究，還帶著劇本到河濱公園練習，「已經把所有能改進的方法都做了，但還是不行，不知如何突破，當下就在導演面前哭到不能自己。」此時導演跟他說：「你現在去廁所照鏡子，要記住這個感覺，以後演戲用的到。」他後來慢慢自我調適，才逐漸領悟表演乃由心而發的真諦。

羅宏正出道15年，前陣子想轉行從事整復，考量種種原因，他現已無此念頭，認為演藝事業仍有繼續努力的空間，「當然還是走的戰戰兢兢，可是至少有事情在Run，心裡踏實許多，加上這次的入圍，像是打了一劑強心針，肯定我這幾年的努力。」

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