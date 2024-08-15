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利特許齡智貼心鼓勵 幻藍小熊相信自己不怕失敗

Super Junior利特（右）邊做料理邊給予幻藍小熊阿勇（左起）及XXIN建言。（天空娛樂提供）Super Junior利特（右）邊做料理邊給予幻藍小熊阿勇（左起）及XXIN建言。（天空娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「GENBLUE」幻藍小熊都是幸運女孩，真人實境秀《加一點，出道魔法配方》已在韓國播出，Super Junior利特除了做料理，還鼓勵隊長XXIN及「阿勇」AYEON有機會就要多去嘗試。

利特許齡智貼心鼓勵 幻藍小熊相信自己不怕失敗KARA許齡智（左）鼓勵幻藍小熊NICO要相信自己。
（天空娛樂提供）

9月幻藍小熊將登上韓國打歌舞台節目，利特先在實境秀幫團員打氣，他談到：「藝人這個職業，如果不進行挑戰的話，就會漸漸被淘汰。」另外利特也告訴XXIN及阿勇：「就去做！」不要怕失敗。

XXIN當初因為Super Junior的神曲《Sorry Sorry》而喜歡上KPOP，進而決定當藝人，以前也搶到過搖滾區的票看SJ的演唱會。

KARA許齡智也在節目中當嘉賓，她和幻藍小熊NICO都是團中的「忙內」，鼓勵NICO要相信自己，NICO則覺得能和許齡智一起做菜像作夢。

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