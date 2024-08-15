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Elkie開心登打歌舞台 阿沁大讚戴資穎歌聲

阿沁（右起）、文慧如、邱紫庭為FIF打歌舞台《夏日冒險Summer Adventure》帶來精彩演出，也期待歌壇新勢力能藉此一展歌喉。（記者陳奕全攝）阿沁（右起）、文慧如、邱紫庭為FIF打歌舞台《夏日冒險Summer Adventure》帶來精彩演出，也期待歌壇新勢力能藉此一展歌喉。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕阿沁昨為FIF打歌舞台熱唱創作神曲《我很好騙》、《月牙灣》等作品，而老婆花花原定出席主持，卻臨時抱病缺席，讓他心疼地說：「站在老公立場，希望她好好休息。」

Elkie開心登打歌舞台 阿沁大讚戴資穎歌聲Elkie昨與歌迷同歡，樂見台灣終於有了打歌舞台。
（記者陳奕全攝）

阿沁被問到花花發文回應網友霸凌，無奈地說，「該寫的都寫在上頭（社群）了。」對此不願多言，而近日羽球天后戴資穎飆唱《月牙彎》影片翻紅，他大讚：「真的唱得很好，A-Lin也有翻唱過，A-Lin之後就是戴資穎了。」希望未來有機會可以合作。

「Elkie」莊錠欣昨準備許多曲目與歌迷同歡，她提到韓國有很多KPOP專屬的節目，終於在台灣也等到了；邱紫庭則帶來兩首尚未發表的新歌，直呼很榮幸第一期就被邀約登台演出；文慧如樂見FIF的舞台讓樂壇新勢力能初試啼聲，迫不期待推薦其他歌手朋友來參與。

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