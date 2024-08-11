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aespa七夕放閃 秀頭靠頭玩戳臉

aespa的Ningning（後排左起）、Karina以及Giselle（前排左起）、Winter在林口體育館開唱，4美扭腰擺臀極具魅力。（iMe TW提供）aespa的Ningning（後排左起）、Karina以及Giselle（前排左起）、Winter在林口體育館開唱，4美扭腰擺臀極具魅力。（iMe TW提供）

〔記者傅茗渝、廖俐惠／桃園報導〕韓國女團aespa出道4年首度來台舉行個唱，3場演出門票開賣即秒殺，昨天是演出第2天，她們帶來夯曲《Next Level》，全場跟著一起做「ㄈ字舞」，Giselle更大喊「台北Calling」！讓現場超過9000人嗨到不行。

開唱第2天，aespa依舊活力滿滿，在演唱《We Go》之前，邀請全場粉絲一起大合唱，Giselle表示台北的MY（粉絲名）都知道要做作業，「我覺得台北的MY都很會唱歌，應該一次就可以非常好吧！」果然台北粉絲的歌聲再度征服aespa，讓Giselle相當開心：「看吧！大家都做得很好！」

4名成員感情相當好，在舞台上打打鬧鬧，Karina跟Winter甜蜜頭靠頭外，Karina更一手戳向Winter的左臉頰，Winter先是嬌羞接受，再傲嬌的撇開頭，互動相當有愛，讓不少粉絲都嗑到了，直呼「七夕這麼閃可以嗎？」

此次演出aespa變換5套造型，演唱歌曲從出道作《Black Mamba》到《Spicy》等等，共帶來26首歌曲，誠意十足的歌單讓粉絲超過癮。

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