娛樂 最新消息

前東家SM娛樂怒槓EXO-CBX！ 假扣押3人26億資產

EXO-CBX被前東家SM娛樂向法唍提起執行假扣押處分，3人名下26億資產全遭凍結。（翻攝自臉書）EXO-CBX被前東家SM娛樂向法唍提起執行假扣押處分，3人名下26億資產全遭凍結。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕一級韓團在合約到期後，成員大多傾向跟公司簽下團體活動合約，而個人演藝活動（如影視、solo音樂、代言）則以獨立簽約或成立個人工作室方式雙軌並行。不過，最近EXO-CBX（即由Chen、伯賢、Xiumin組成的3人子團）卻因違約而被老東家SM娛樂執行假扣押處分，總金額高達26億韓元（約8300萬台幣），包括Chen的住宅全租保證金債權、伯賢位於京畿道九里市阿川洞的公寓，以及Xiumin於首爾龍山區漢南洞豪宅等，皆遭到資產凍結，其中Xiumin因1月初才剛完成過戶，更讓不少粉絲為他叫屈。

據韓媒《BIZ韓國》爆料指出，SM娛樂分別於2月9日、2月10日兩天，針對CBX的名下資產進行假扣押。SM娛樂認為2023年6月已達成協議，3人應給付個人活動收入10%的債權，凍結CBX的資產，為了防止脫產、以免款項無法回收。但CBX認為3人當初跟SM娛樂解約的主因，便是長年以來成員們一直無法從公司獲得帳目清楚的結算資料，而且續約期拉太長很不合理。SM娛樂後來同意3人自立門戶，交給新公司INB100處理，不過前題是CBX個人活動應提供收入10%給SM娛樂作為「自由的代價」。

Chen、伯賢、Xiumin身為EXO最會賺錢的3名成員，認為新公司 INB100同樣未盡到保護藝人的職責，例如跟音源流通平台談妥降低手續費條件或提供場地談判等必要協助等，因此拒絕支付10%費用給SM娛樂，並以詐欺嫌疑控告SM高層。不過，此官司最後因證據不足，SM獲得不起訴處分，而且SM還反告3人應履行合約，雙方正式撕破臉。

如今EXO大團即將合體回歸的世巡演唱會也不見3人蹤影，目前確定的是7月來台開唱時，最後可能僅會出現燦烈、D.O.、Kai、Suho、世勳、Lay共6名成員。

