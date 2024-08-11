《海洋奇緣2》11月展開新冒險 神力女超人絕美變身壞皇后

海洋公主莫娜在《海洋奇緣2》受到先靈召喚，成為領航者出海，希望能完成先祖的遺志。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕今年剛以《腦筋急轉彎2》稱霸全球票房奪冠的皮克斯工作室，昨在迪士尼D23博覽會宣布多項計畫，包括招牌系列作《玩具總動員5》將於2026年正式回歸，還有賣座續篇《超人特攻隊3》也正在開發中；迪士尼同時發布年底的《海洋奇緣2》以及《獅子王：木法沙》等片新預告，真人版《白雪公主》預告則首度曝光。

《玩具總動員5》玩具們將面對的「大反派」，是孩子沉迷的電子產品。（翻攝自IG）

★《玩具總動員》後年回歸尬「電子產品」

《玩具總動員5》主要角色胡迪、巴斯光年都將回歸，並由曾編導《瓦力》、《海底總動員》系列，同時也是《玩具總動員》系列編劇的安德魯史坦頓擔任編導。史坦頓透露，這次片中反派將會是「電子產品」，玩具們將和孩子們沉迷的電子產品展開激烈較量。

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今年11月將上映的《海洋奇緣2》，先前曝光首支預告24小時就有1.78億次瀏覽，刷新迪士尼動畫紀錄。最新預告中，海洋公主莫娜受到先靈召喚、成為領航者出海，以完成先祖的遺志，巨石強森回歸獻聲的半神人毛伊也大展身手，兩人再度聯手出擊，一同面對更強大的邪惡威脅。

蓋兒加朵在《白雪公主》化身壞皇后，絕美扮相引起影迷討論。（翻攝自YouTube）

★《木法沙》年底帶觀眾見證《獅子王》傳奇

迪士尼今年底壓軸《獅子王：木法沙》，將帶領觀眾見證木法沙從孤兒變成獅子王的偉大傳奇，更揭開牠與原是皇室繼承人「塔卡」的刀疤之間的兄弟情。

《獅子王：木法沙》揭開刀疤與木法沙曾經堅定的兄弟情誼。（翻攝自YouTube）

明年3月登場的《白雪公主》由「神力女超人」蓋兒加朵、金球影后瑞秋賽格勒分別飾演壞皇后及白雪公主，蓋兒先前曾笑爆大女兒說她「很適合」演壞皇后，讓她好氣又好笑，昨在預告中的絕美扮相果然引起影迷熱烈討論。

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