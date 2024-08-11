晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《海洋奇緣2》11月展開新冒險 神力女超人絕美變身壞皇后

海洋公主莫娜在《海洋奇緣2》受到先靈召喚，成為領航者出海，希望能完成先祖的遺志。（迪士尼提供）海洋公主莫娜在《海洋奇緣2》受到先靈召喚，成為領航者出海，希望能完成先祖的遺志。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕今年剛以《腦筋急轉彎2》稱霸全球票房奪冠的皮克斯工作室，昨在迪士尼D23博覽會宣布多項計畫，包括招牌系列作《玩具總動員5》將於2026年正式回歸，還有賣座續篇《超人特攻隊3》也正在開發中；迪士尼同時發布年底的《海洋奇緣2》以及《獅子王：木法沙》等片新預告，真人版《白雪公主》預告則首度曝光。

《玩具總動員5》玩具們將面對的「大反派」，是孩子沉迷的電子產品。（翻攝自IG）《玩具總動員5》玩具們將面對的「大反派」，是孩子沉迷的電子產品。（翻攝自IG）

《玩具總動員》後年回歸尬「電子產品」

《玩具總動員5》主要角色胡迪、巴斯光年都將回歸，並由曾編導《瓦力》、《海底總動員》系列，同時也是《玩具總動員》系列編劇的安德魯史坦頓擔任編導。史坦頓透露，這次片中反派將會是「電子產品」，玩具們將和孩子們沉迷的電子產品展開激烈較量。

今年11月將上映的《海洋奇緣2》，先前曝光首支預告24小時就有1.78億次瀏覽，刷新迪士尼動畫紀錄。最新預告中，海洋公主莫娜受到先靈召喚、成為領航者出海，以完成先祖的遺志，巨石強森回歸獻聲的半神人毛伊也大展身手，兩人再度聯手出擊，一同面對更強大的邪惡威脅。

蓋兒加朵在《白雪公主》化身壞皇后，絕美扮相引起影迷討論。（翻攝自YouTube）蓋兒加朵在《白雪公主》化身壞皇后，絕美扮相引起影迷討論。（翻攝自YouTube）

《木法沙》年底帶觀眾見證《獅子王》傳奇 

迪士尼今年底壓軸《獅子王：木法沙》，將帶領觀眾見證木法沙從孤兒變成獅子王的偉大傳奇，更揭開牠與原是皇室繼承人「塔卡」的刀疤之間的兄弟情。

《獅子王：木法沙》揭開刀疤與木法沙曾經堅定的兄弟情誼。（翻攝自YouTube）《獅子王：木法沙》揭開刀疤與木法沙曾經堅定的兄弟情誼。（翻攝自YouTube）

明年3月登場的《白雪公主》由「神力女超人」蓋兒加朵、金球影后瑞秋賽格勒分別飾演壞皇后及白雪公主，蓋兒先前曾笑爆大女兒說她「很適合」演壞皇后，讓她好氣又好笑，昨在預告中的絕美扮相果然引起影迷熱烈討論。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中