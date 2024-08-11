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炎亞綸七夕認愛 驚曝穩交3年

炎亞綸昨七夕認愛交往3年的伴侶。（記者陳奕全攝）炎亞綸昨七夕認愛交往3年的伴侶。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕炎亞綸昨天出席三立新戲《Q18量子預言》特映會，侃侃而談這14個月的心路歷程，因恰逢七夕，媒體應景問及有沒有對象？他起先瞇著眼笑而不答，隨後說：「這應該很明顯吧！」意外認愛交往超過3年的伴侶，透露對方是半個圈內人。

炎亞綸很感激伴侶陪他走過這1年多的桃色風波，炎亞綸自稱在感情方面受過傷，很難相信人，並全心投入一段感情，「但他是我很願意全部都給出去的人，因為全都給出去有可能受傷，他讓我願意承擔受傷風險。」炎亞綸驚喜的甜蜜告白，讓李千娜聽聞後虧他「應該錄下來送給另一半當禮物」，但炎亞綸大笑說：「他個性偏木頭，應該不會感動。」

炎亞綸（左）和石知田（右）在《Q18》中飾演AI機器人，看到李千娜步入禮堂後，開始想了解人類感情。（記者陳奕全攝）炎亞綸（左）和石知田（右）在《Q18》中飾演AI機器人，看到李千娜步入禮堂後，開始想了解人類感情。（記者陳奕全攝）

過去1年因官司煎熬，炎亞綸坦言這段時間的心情如搭雲霄飛車般起伏不定，還幽幽提到：「有懷疑過生命為何需要這麼久？在一個不錯的點離開也不錯。」而他口中的「離開」，是指離開演藝圈？他尷尬回：「好像講太多了，但不管怎樣的離開，只要能量守恆的話，都會以不同的形式繼續存在。」立刻將焦點拉回《Q18》的量子話題。

炎亞綸表示演藝工作停擺這段期間，收入影響甚鉅，但他看得很開，並吐露靠尋求玄學的幫助才度過低潮，更聽從算命老師建議，把本名從「吳庚霖」改成「吳秉孺」，炎亞綸說：「我媽其實滿難過的。」畢竟本名融合爸媽姓氏，「霖」來自母姓「林」的諧音。

此外，炎亞綸和石知田在《Q18》飾演AI機器人，其中有場戲是兩人為了體驗人類感情而接吻，炎亞綸笑說：「這是我人生中最沒有感情的一場吻戲，必須要克制自己享受的表情，什麼都不能想。」石知田虧他：「拍戲時是不是在背心經？」引爆全場哄堂大笑。

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