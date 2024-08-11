《猜猜我是誰解謎》周厚安高中一演上癮 打開新世界大門

周厚安出道10年，屢次在歷史劇演出獲得好評。（記者陳奕全攝）

記者蕭方綺／專訪

混血臉孔的周厚安在台劇《斯卡羅》飾演歷史人物「必麒麟」，又在新戲《聽海湧》詮釋澳洲檢察官，找到了屬於自己的角色定位。他從小的「遊樂場」就和別人不同，喜歡在爸爸周華健演唱會後台穿梭，加上外公是戲劇系教授，讓他對舞台一點都不陌生，只是沒想過有朝一日自己會躍上螢幕。

周厚安認為外公啟發他愛戲劇的心。（周厚安提供）

★外公教他戲劇 高中老師發掘戲胞

周厚安從小和爸媽在台灣生長，寒暑假會到美國加州找爺爺、奶奶，再到克羅拉多州探訪外公、外婆，他打趣說：「好在爸爸工作很忙，錢賺得夠多，才能讓我們到美國探親。」也認為4位長輩影響他很深遠，「戲劇是外公教我的，煮菜的興趣則是被爺爺影響，我常在自己身上看到他們的影子。」

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他小時候常陪伴外公看舞台劇演出，戲劇對他而言是生活的一部分，但他從未幻想自己成為台上的一員。

周厚安在外公家找到表演衣，和妹妹一起準備戲劇演出給家人看。（周厚安提供）

直到他高中在英文課朗讀，講了一段日本武士的獨白，「我演出的鬼魂被他老婆害死，又哭又哀號。」唱作俱佳的演出被老師認為有表演天賦，立刻介紹他參加舞台劇試鏡，他幽默稱自己戲劇處女秀沒受挫，「因為這齣戲只需要8個角色，也只有8個人去試鏡，全都上了！」

★不演戲會痛苦 出道10年找到定位

但這次舞台劇對他影響深遠，他在演戲中找到了不同的世界，他提到：「我從來不覺得演戲很累，不像數學要拆解、文學要換位思考，我只要一演戲就不會抱怨，打從心裡真的很喜歡演戲！」甚至感覺到「不演戲的話，我會很痛苦」，因此決定在美國紐奧良洛約拉大學攻讀戲劇系。

周厚安（右）小時候很皮，爸爸周華健必須壓著他才能剪指甲。（周厚安提供）

他畢業後選擇返台當演員，除了家人都在台灣之外，也有「爸爸是明星周華健」這層商業考量，他不諱言稱：「爸爸是助力，但也只是讓我能進到面試的第一個步驟，後面還是得靠自己。」在演藝圈10年，他自認很努力也很認真，並對自己未來的規劃都很滿意。

在他入行前，爸爸周華健誠實的跟他說：「我不反對也不排斥你走這條路，但要做好心理準備，因為當藝人是很辛苦的行業，要捨棄陪伴家人的時間來工作。」周厚安心有戚戚焉，但他願意為了喜歡的事接招。

周厚安（左）2015年在電影《五星級魚干女》中到柯佳嬿家中旅館打工換宿。（海鵬提供）

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