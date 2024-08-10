金鐘59主持人揭曉-吳姍儒挺孕肚亮相 姚淳耀獨扛戲劇類重任

吳姍儒擔任節目類金鐘獎頒獎典禮主持人。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕第59屆金鐘獎昨公布主持人名單，廣播金鐘獎由梁正群與屠潔搭檔、戲劇類金鐘獎由姚淳耀獨挑大梁，而節目類金鐘獎則是由即將迎來二寶的「Sandy」吳姍儒擔任。昨主辦單位公開主視覺照，其中吳姍儒挺著孕肚，女王架式不減，吳宗憲也透露吳姍儒很緊張，不過對女兒有信心。

姚淳耀擔任戲劇類金鐘獎頒獎典禮主持人。（三立提供）

早在主持人名單公布前，吳姍儒的呼聲就極高，此次首度接下金鐘主持讓她興奮不已，吳姍儒感謝主辦單位的信任與堅持，「本來猶豫不決，後來選擇相信，畢竟這或許也可以是女性的一種突破、一種樣貌。」更幽默表示，萬萬沒想到團隊決定讓她的孕肚登上主視覺，「除了特別有趣的呈現方式，也意外成為這一胎的孕婦寫真。」

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吳宗憲不忘為女兒加油打氣，提到吳姍儒拿過金鐘獎最佳主持人，相信她可以水到渠成，「終究主持人是一個廚師，而不是一道菜，好好的把每一道端出來，那就可以了，加油！」吳姍儒的預產期約在9月，產後10月18日就要上陣，表現令人期待。

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