晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鬼才之道宣傳出奇招 包場請好兄弟看電影

電影公司選在鬼門開當天包下有500席的大廳，邀請好兄弟們入場觀影。（牽猴子提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《鬼才之道》破天荒包場邀請500位「好兄弟」在「鬼門開」午夜12點準時入場觀影。活動現場不只找來道長舉辦法會、進行普渡儀式，更用心將電影票燒給好兄弟，讓他們能憑票入場，好好坐下來看場電影。

工作人員將《鬼才之道》電影票連同紙錢燒給好兄弟。（牽猴子提供）

《鬼才之道》描述陰間厲鬼們為了滯留人間，力爭上游創造都市傳說的勵志喜劇，監製陳怡樺分享：「這是部描述陰間故事的喜劇，很早就計畫在鬼門開這天，放映給好兄弟們看，讓他們能開心度過這個屬於他們的假期。」希望有了好兄弟的支持，能讓票房上映開紅盤。

現場更請來傳承六代的李戊己道長為好兄弟們祈福，不只設下結界，也在影廳外盛大舉辦普渡儀式，李戊己道長說：「我們做法會，邀請了附近的孤魂野鬼們一起來享受美食、觀賞電影。」相信靈界朋友們對陽間電影也會充滿好奇，電影放映時他也特別進場維持空間秩序，李戊己笑說：「廳內氣氛算是滿平和的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中