鬼才之道宣傳出奇招 包場請好兄弟看電影

電影公司選在鬼門開當天包下有500席的大廳，邀請好兄弟們入場觀影。（牽猴子提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《鬼才之道》破天荒包場邀請500位「好兄弟」在「鬼門開」午夜12點準時入場觀影。活動現場不只找來道長舉辦法會、進行普渡儀式，更用心將電影票燒給好兄弟，讓他們能憑票入場，好好坐下來看場電影。

工作人員將《鬼才之道》電影票連同紙錢燒給好兄弟。（牽猴子提供）

《鬼才之道》描述陰間厲鬼們為了滯留人間，力爭上游創造都市傳說的勵志喜劇，監製陳怡樺分享：「這是部描述陰間故事的喜劇，很早就計畫在鬼門開這天，放映給好兄弟們看，讓他們能開心度過這個屬於他們的假期。」希望有了好兄弟的支持，能讓票房上映開紅盤。

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現場更請來傳承六代的李戊己道長為好兄弟們祈福，不只設下結界，也在影廳外盛大舉辦普渡儀式，李戊己道長說：「我們做法會，邀請了附近的孤魂野鬼們一起來享受美食、觀賞電影。」相信靈界朋友們對陽間電影也會充滿好奇，電影放映時他也特別進場維持空間秩序，李戊己笑說：「廳內氣氛算是滿平和的。」

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