李鍾碩被爆愛放鴿子 兩年沒戲唱

李鍾碩兩年沒接演新作，令廣大粉絲等得很心急。（達志影像）

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓男神李鍾碩向來形象正面，2022年主演韓劇《黑話律師》大受好評，但兩年來未有新作品。韓媒《NEWSIS》昨爆料，有業界人士聲稱李鍾碩是討價還價型演員，不只一次臨時放劇組鴿子，甚至曾在劇本圍讀前一天取消演出，讓製作方、工作人員很頭痛。

據報導，李鍾碩原定2018年演出Netflix韓劇《再見吧》（暫譯），是李鍾碩和金智媛繼《歡樂滿屋2：短腿的反擊》後時隔7年再合作，沒想到李鍾碩卻在劇本圍讀前一天宣布不演了，外傳劇組為此傷腦筋，卻也無可奈何；李鍾碩公司回應《再見吧》只是考慮中的選項之一，還沒簽署合約，Netflix則淡定表示「雙方緣分未到」，其餘細節未透露。

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不僅如此，去年12月、今年4月，李鍾碩分別收到《太陽的後裔》名導李應福的新作《我也反對我的戀愛》、漫改新劇《一秒》的演出邀約，但前者李鍾碩以拍電影為由辭演男主角，後者原本有望化身特殊能力的消防員，外傳他對作品謹慎考量，決定不接演，令粉絲感到遺憾。

韓網流傳李鍾碩「臨時放鴿子」的個性惹到Netflix，原本《黑話律師》要在Netflix上架，最終改成Disney+，也有知情人士擔憂這將影響他的個人發展。

雖然李鍾碩面臨「作品空白期」，不過他前天在IG曬出悠閒度假照，發文稱和家人正享受幸福時光，完全不受傳言影響。

李鍾碩悠閒度假懶理傳聞，和家人共度幸福時光。（翻攝自IG）

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