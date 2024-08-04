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娛樂 最新消息

胡瓜復活藍寶石 慘挨余天6巴掌

余天（右）現場呼胡瓜（中）巴掌，讓大家看傻了眼。（高流提供）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕由綜藝天王胡瓜掌舵的「2024 高流X真愛秀・藍寶石大歌廳」演唱會，今、昨兩天在高流盛大登場，首日壓軸胡瓜與余天驚喜同台掀高潮；久未登台的余天做足效果，卯起來打了胡瓜6個巴掌，逗樂滿場觀眾。

胡瓜（左）主持歌廳秀模仿阿吉仔唱歌，右起為邵大倫、歐漢聲。（高流提供）

胡瓜率領子弟兵歐漢聲、賴慧如擔任主持人，首日卡司包括黃西田、阿吉仔、邵大倫、曾心梅、秀蘭瑪雅與向蕙玲接力登台。

開場胡瓜從觀眾席驚喜現身，賴慧如力邀老公劉家銘同台，帶來精彩的國標舞表演，為了練習腿部更出現瘀青。

壓軸登場的余天選唱台語經典《港都夜雨》，余祥銓則準備了饒舌版本的《榕樹下》，炒熱現場氣氛。

當年在秀場有個都市傳說，舉凡被余天呼過巴掌的藝人都會紅，包括張菲、費玉清、胡瓜在內，昨晚余天效果十足，在台上找到機會就打胡瓜巴掌，差點讓胡瓜招架不住。

有趣的是，黃西田帶著捕手護具登台當「擋箭牌」，沒想到余天卻直接把頭盔拿起來，下秒就往黃西田臉上打，嗨喊：「沒有看過這麼皮的，打到我手都麻了。」

余天演出前受訪分享打巴掌不會痛的訣竅，「打的時候有竅門，被打一定會有聲音，所以麥克風要靠很近。」透露打巴掌只是做效果，真的不會痛。

余天受訪侃侃而談，只是提到女婿陳鑒涉嫌充當詐騙集團被起訴，心情還是很不爽，氣得直說：「幹嘛做詐騙的，所以我很討厭，最討厭這種詐騙的事情，這是很爛的行為。」

許久不見的台語歌王阿吉仔也登台，提到好友澎恰恰欠債的事情，坦言有借了台幣百萬給對方，還表示：「錢借給他後，就不要指望他還，因為大家都是好朋友。」

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