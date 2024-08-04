晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

趙震雄接棒《無路可走》救火 悲嘆等不到李善均請喝酒

趙震雄相信李善均也會滿意《無路可走：輪盤賭》。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星趙震雄去年10月臨危受命，扛下韓劇《無路可走：輪盤賭》男主角的重責大任，就是因為好友李善均捲入吸毒風波。趙震雄最近受訪表示，李善均當時傳訊向他表示謝意並道歉，並稱要請他喝一杯，結果酒還沒喝到，李善均就過世。

李善均事件爆發後，劇組緊急找上趙震雄，他花了兩天看了8集的劇本，看到眼睛痛只好補充葉黃素，最後在短時間內決定接演，他樂觀的說：「反正我是最後加入的人，看到演員陣容之後，我對這些演員都很信任。」

李善均捲入吸毒風波，去年底逝世讓趙震雄悲痛不已。（歐新社）

被問到當作「代打」上場是否會感到壓力，趙震雄搖搖頭否認，表示自己本來就不是很常感到負擔的人，認為身為一個演員要有自信，沒有自信就別接這部作品，「你要自信到覺得別人不來看我的作品，那他會後悔，如果作品沒有拍好，那是劇組的問題！」

接演消息曝光後，李善均也聯絡了趙震雄，「很感謝是你代演，我覺得很可靠，到時候我再跟你道歉，請你喝杯酒！」兩個月後，李善均再也回不來了，趙震雄在葬禮上哭得唏哩嘩啦。

趙震雄飾演刑警白仲植，原本該角是由李善均演出。（Disney+提供）

趙震雄稱李善均是如同親哥哥般的存在，據他所知，李善均對《無路可走：輪盤賭》充滿著熱情，只可惜李善均再也看不到成品，但趙震雄信誓旦旦的說：「我相信他如果看了劇，會覺得很開心且滿意！」《無路可走：輪盤賭》在Disney+上架。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中