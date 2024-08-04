趙震雄接棒《無路可走》救火 悲嘆等不到李善均請喝酒

趙震雄相信李善均也會滿意《無路可走：輪盤賭》。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星趙震雄去年10月臨危受命，扛下韓劇《無路可走：輪盤賭》男主角的重責大任，就是因為好友李善均捲入吸毒風波。趙震雄最近受訪表示，李善均當時傳訊向他表示謝意並道歉，並稱要請他喝一杯，結果酒還沒喝到，李善均就過世。

李善均事件爆發後，劇組緊急找上趙震雄，他花了兩天看了8集的劇本，看到眼睛痛只好補充葉黃素，最後在短時間內決定接演，他樂觀的說：「反正我是最後加入的人，看到演員陣容之後，我對這些演員都很信任。」

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李善均捲入吸毒風波，去年底逝世讓趙震雄悲痛不已。（歐新社）

被問到當作「代打」上場是否會感到壓力，趙震雄搖搖頭否認，表示自己本來就不是很常感到負擔的人，認為身為一個演員要有自信，沒有自信就別接這部作品，「你要自信到覺得別人不來看我的作品，那他會後悔，如果作品沒有拍好，那是劇組的問題！」

接演消息曝光後，李善均也聯絡了趙震雄，「很感謝是你代演，我覺得很可靠，到時候我再跟你道歉，請你喝杯酒！」兩個月後，李善均再也回不來了，趙震雄在葬禮上哭得唏哩嘩啦。

趙震雄飾演刑警白仲植，原本該角是由李善均演出。（Disney+提供）

趙震雄稱李善均是如同親哥哥般的存在，據他所知，李善均對《無路可走：輪盤賭》充滿著熱情，只可惜李善均再也看不到成品，但趙震雄信誓旦旦的說：「我相信他如果看了劇，會覺得很開心且滿意！」《無路可走：輪盤賭》在Disney+上架。

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