梁文音受封小張清芳不敢當 自爆當年同場本尊急開溜

梁文音感動眾星友的鼓勵。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕梁文音昨舉辦演唱會記者會，見到偶像張清芳、A-Lin等星友錄製影片，當場感動到噴淚。當年她參加《星光》，美聲被封為「小張清芳」，受訪直說「不敢當」，「我真的很怕她介意，有一次的活動，我在她前面唱歌，我一唱完就開溜了，真的很怕被她聽到。」沒想到多年後能收到前輩的暖心鼓勵，誇她唱得很好。

張清芳暖心錄製影片鼓勵梁文音。（記者陳奕全攝）

為了10月的大型個唱，梁文音以全新的短髮造型亮相，預告新專輯也在籌備中，除了張清芳、蕭煌奇、Ａ-Lin、徐佳瑩等星友錄製影片，唱片公司總經理謝定原也現身站台。

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梁文音（左）演唱會記者會，環球唱片總經理謝定原站台。（記者陳奕全攝）

她過去唱了許多經典情歌，坦言有些歌曲每唱必哭，「這次新專輯的也有，還有像《哭過就好了》、《最幸福的事》也會很有感覺，要看當下的氛圍。」期待與歌迷在演唱會上一起哭。

梁文音的新歌《短痛不如長痛》唱得催淚，她遭前夫背叛離婚4年，如今走過情傷的她，身邊也出現追求者。她受訪招認自己是「外貌協會」，是否害怕再次栽在帥哥手上？忍不住笑說：「不會有下次了吧！」

梁文音「為什麼聽情歌」演唱會將於10月12日於台北國際會議中心登場，門票8月3日中午12點在ibon售票系統開賣。

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