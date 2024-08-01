朝聖華仔拚好運 演唱會搶票採實名制抽籤

華仔幽默和歌迷話家常。（台灣映藝、超級圓頂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕香港天王「華仔」劉德華相隔11年攻蛋 ，10月底將在小巨蛋舉辦4場演唱會，主辦單位昨天公開購票資訊，確定會採取實名登記以及抽選制，幸運中選者付費完成後才代表購票成功。

華仔以不變的親和力，加上精采的演出，掀起歌迷滿滿的回憶殺。（台灣映藝、超級圓頂提供）

華仔重返小巨蛋，「今天⋯is the Day劉德華巡迴演唱會2024台北站」10月31日起至11月3日在台北小巨蛋連唱4天。

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劉德華相隔11年在小巨蛋開唱，備受台灣歌迷期待。（台灣映藝、超級圓頂提供）

為了有效杜絕黃牛，主辦單位宣布將採取實名登記以及抽選制，消費者須在8月25日至8月30日登記報名，等到8月31日就公布抽選結果，抽到的幸運觀眾，付費完成才代表購票成功。

至於演唱會的票價，1樓特區及2樓座位區均一價是台幣6880元，3樓座位區依照區域劃分為台幣800至4880元不等，購票相關資訊可鎖定超級圓頂FB官方粉絲頁。

「今天⋯is the Day劉德華巡迴演唱會2024」自7月起跑，華仔以不變的親和力，加上精采的演出，掀起歌迷滿滿的回憶殺。

華仔在巡演和歌迷話家常時談到，過去喜歡他的女孩，現在都成了女人，甚至要大家閉上眼睛回顧一下，「到底我年輕的時候有多帥；不要懷疑，跟現在，沒什麼兩樣。」不改幽默性格。

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