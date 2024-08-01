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娛樂 最新消息

娛樂圈搶人大戰燒向體育界 韓團朴成訓 Anton 金曜漢 王奕翔選手變偶像

&TEAM的王奕翔從小運動神經發達，卻因高強度的運動訓練，導致膝蓋受傷。（翻攝自X）

記者廖俐惠／專題報導

ENHYPEN的朴成訓擁有高挑纖細的身材，在冰上如魚得水。（翻攝自X）

巴黎奧運如火如荼地開打，運動員揮灑汗水的模樣令人欽佩，其實有不少韓團偶像都是運動選手出身，從備受矚目的「花滑王子」朴成訓，到「跆拳道國家代表常備軍」的金曜漢等等，出現「娛樂圈跟體育界搶人」的狀況。

金曜漢（中）出身跆拳道世家，兩個妹妹也都是選手。（翻攝自IG）

花滑王子朴成訓

RIIZE的Anton從小學習游泳，有「游泳天才」的稱號。（翻攝自YouTube）

ENHYPEN朴成訓自幼體弱多病，8歲開始接觸花式滑冰，原本只是有興趣，沒想到卻受到男子花滑選手所激勵，因而產生想當選手的夢想。他學生時期征戰各大國際比賽獲得佳績，2018年星探找上門，長達兩年同時擁有花滑選手、學生以及練習生的三重身分，最後決定放棄苦練10年的花式滑冰，成為偶像出道。

游泳冠軍Anton

新生代男團RIIZE的成員Anton是音樂人尹尚的大兒子，父母將他栽培成一名游泳選手，Anton甚至獲得紐澤西州青少年錦標賽冠軍。無奈遇上疫情被迫中斷游泳夢，Anton才向父母坦承另一個夢想是歌手，因此返回韓國，走上音樂之路。

跆拳道金牌金曜漢

金曜漢首次亮相是透過選秀，當時他唱歌跳舞樣樣不精通，其實他出身跆拳道世家，三代都是跆拳道選手，而他曾在韓國少年跆拳道大賽中奪下金牌，可惜因為受傷，導致雙腳腳踝韌帶重創，只好忍痛放棄熱愛的運動。

羽球小將王奕翔

&TEAM的王奕翔是台灣囡仔，從國小到國中都是羽球選手，最擅長雙打，然而高強度的訓練讓他膝蓋受傷，加上好友也放棄了羽球，失去動力的王奕翔意外燃起了星夢投奔韓國，成為另一種台灣之光。

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