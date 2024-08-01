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娛樂 最新消息

夏克立否認騷擾菲傭 黃嘉千表態早知情

夏克立昨爆出騷擾家中前幫傭女移工疑雲。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者侯家瑜、蕭方綺／台北報導〕夏克立昨被爆出曾騷擾家中前幫傭女移工，在對方離職後，還想私約她到香港的飯店「抱睡」。黃嘉千事後透過經紀人表態早知情，得知此事時當下又氣又難過；不過夏克立全盤否認，強調自己的社群帳號被駭客入侵，並透過律師提供報案證明單佐證，雙方各說各話。

事實上，夏克立6月時就有發文，指控有有心人士駭入其社群帳號冒充他，「對方利用聯繫、騷擾我許多女性友人的方式威脅我，我擔心自身安全才決定離開台灣。」後來那些女性友人也有傳訊息給夏克立說實情，「她們很了解我，知道那不是我。」

夏克立透過律師公開報案證明單。（夏克立律師提供）

從律師曝光的案件證明單可以看到，夏克立7月6日確實已到警察局報案，案發時間為6月17日，報案內容為：「報案人稱渠於上述時、地發現有人假冒其姓名創建臉書帳號去騷擾其親友，後續還發現所屬臉書帳號遭人入侵，故至所報案提告。」

至於與女移工的關係，夏克立說對方是黃嘉千當初透過家人介紹請來的「非法菲律賓保母」，儘管家裡雇用的保母是非法的，但他也沒有多介入且與對方相處融洽，「如果臉書通知我今天是她的生日，我會說生日快樂，如果我有時間的話，就會像我對很多朋友所做的那樣，除此之外沒有別的，撇除駭客發給她的訊息，我們沒有任何聯繫。」也說私約對方去香港飯店的指控子虛烏有，自己已許久未入境香港，只有飛溫哥華時到香港轉機。

夏克立（後）否認性騷女移工，黃嘉千卻說早知情，雙方各說各話。（資料照）

黃嘉千昨透過經紀人發聲，指出她早已知曉夏克立曾騷擾女移工，剛知道的時候，心情很氣很難過，身旁友人只能安慰她，至於夏克立解釋自己是臉書被駭客入侵這番言論，她則不予回應。

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