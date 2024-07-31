陳亞蘭呼籲助長輩 脫口變做愛

唐玲（左起）、紀寶如、陳亞蘭、紀麗如出席公益活動，呼籲大眾踴躍捐舊手機幫助長者。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕陳亞蘭、紀寶如、紀麗如、唐玲昨出席公益活動，優質生命協會有感於3G網路停用，使用舊型手機的長輩面臨通訊困難，此次與電信業者合作共同發起「請支援手機」，陳亞蘭更化身「嘉慶君」拍影片，號召大眾捐舊手機幫助長者，而拿到新型手機的長輩們更開心的在台上直呼：「之後可以跟朋友加LINE了！」

陳亞蘭過去以《嘉慶君遊台灣》拿下第57屆金鐘戲王，而第59屆金鐘獎典禮將在10月登場，陳亞蘭今年主持、戲劇都有作品可以報名，她表示：「希望可以在場上見，小孩才選擇，2種（入圍）我都要。其實很多人都很棒，我很平常心，沒有抱太大期待。」

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而今年陳亞蘭有望入圍女主角獎，若敲鐘成功，她將會成為史上第一位「戲王戲后通包」的演員，她則幽默直呼要多做愛心、才會得獎。

日前編劇馮勃棣酸奧運國手楊勇緯，稱他「楊緯（陽痿）」遭炎上，陳亞蘭過去曾與馮勃棣有過一面之緣，她緩頰道：「人非聖賢孰能無過，我們台灣隊很棒，他（指楊勇緯）應該也會很寬宏大量，不會計較這個事情，大家都往好的方面去想。」有趣的是，當陳亞蘭呼籲把時間花在做愛心上時，講到一半突然停頓，硬生生變成「做愛」，讓一旁的紀寶如驚訝喊道：「皇上！謹言慎行啊！」引起現場一陣爆笑。

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