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娛樂 最新消息

〈讓我們藝起讀書吧〉拍謝少年愛閱讀 織就創作靈感

「拍謝少年」將在北流開唱，鼓手宗翰（左起）、貝斯手薑薑與吉他手維尼推薦私房書單。（記者潘少棠攝）

記者陽昕翰／專訪

本土樂團拍謝少年的成員熱愛閱讀，貝斯手薑薑、鼓手宗翰與吉他手維尼為讀者介紹私房書單，正巧都與音樂及創作有關聯；維尼特別推薦了短篇小說家瑞蒙．卡佛的著作《新手》，「我很需要看其他面向創作者的作品，進而得到音樂的靈感。」

維尼藉由讀書累積創作靈感。（記者潘少棠攝）

維尼喜歡看短篇小說，認為是累積創作靈感很好的輔助，「可以讓人一瞬間就進入到人事時地物，就像是我們在創作寫歌，利用兩句主歌，就可以把人帶入情境。」

在讀了瑞蒙．卡佛的作品之後，維尼覺得他非常會描寫「對話」，提到電影《鳥人》劇中劇的劇本，就是改編其中的短篇小說《當我們談論愛情》，「作者只要用短短一頁的篇章，就讓人瞭解人物的背景跟狀態。」直誇非常厲害。

薑薑推薦許多音樂人都很喜愛的書籍。（記者潘少棠攝）

薑薑則介紹音樂人里克．魯賓的著作《創造力的修行：打開一切可能》，里克．魯賓的背景十分驚人，曾與謎幻樂團、聯合公園、愛黛兒等西洋大咖合作，除了是葛萊美獎的常勝軍，更是西洋樂壇的傳奇人物。

同為創作者的薑薑，提到里克．魯賓在書中以哲學的方式來談論創作，「能夠只用譬喻的方式，告訴大家為什麼會想這樣寫歌，利用深入淺出的方式來講解創作。」薑薑分享，許多音樂人好友都在討論這本著作，「創作有時候很撲朔迷離，書中提到創作者會遇到的問題，都有不錯的觀點可以解答。」尤其每隔一段時間再翻閱這本書，都會有不同的刺激。

宗翰閒暇時就很喜歡閱讀。（記者潘少棠攝）

最後鼓手宗翰喜愛的著作，則是搖滾樂團Rush的傳奇鼓手尼爾．佩爾特，所創作的旅遊回憶錄《孤魂騎士》。

這本書記錄了尼爾．佩爾特在年輕時，痛失了老婆及女兒後，最終靠著騎重機遊歷美國，藉著這趟救贖之旅，重拾了對生命的熱情。

宗翰覺得尼爾．佩爾特聽從太太在臨終前的交代非常感人，「記得太太最後的告知去旅遊，旅途中遇到很多不認識他的人。」藉由這段旅程來治癒失去至親的痛。

拍謝少年的音樂就連副總統蕭美琴都很喜愛，他們成軍20年，8月24日首登北流開唱，確定邀來在新專輯《噪音公寓》中合作的兩大台語歌后曹雅雯、鄭宜農助陣。

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