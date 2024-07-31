羅志祥出道30年巡演 首站奔雄蛋跨年

羅志祥帥臉被蛋糕狠砸，選在生日宣布開唱的好消息。（寬宏藝術X華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小豬」羅志祥昨歡慶45歲生日，驚喜宣布年底跨年要在高雄巨蛋開唱，與粉絲一起迎接2025年，特別的是，這是他紀念出道30週年的全新巡演，覺得更有意義。

昨天小豬與媽媽、好友一起聚餐慶生，他宣布再次到高雄巨蛋舉辦跨年演唱會，以出道30週年為主軸，「會有全新舞台設計，跟之前evolution演唱會完全不一樣，希望跟大家一起跨年、一起過一場快樂的演唱會。」

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小豬說：「30週年是很有意義的一年，也是我的里程碑，在這次的演唱會就是邀請大家來我的樂園來開心的玩樂、一起party。」

小豬公開演唱會最新宣傳照，直接拿蛋糕砸臉，預告會把演唱會現場打造成「遊樂園」，選在高雄巨蛋就是要號召全場粉絲用力「跳起來」。

小豬透露，演唱會相關製作都還在與團隊討論規劃中，目前風格會以遊樂園為出發點，最期待與歌迷近距離互動，「來了就知道囉，一定會讓大家心滿意足的回家，開心迎接新的一年！」

「2025羅志祥 30巡迴演唱會高雄站」將在12月31日於高雄巨蛋登場，門票8月14日在寬宏售票、萊爾富、OK便利商店開賣。

此外，小豬相隔5年推出全新專輯《舞狀元》，本週六將在西門紅樓舉辦簽唱會，寵粉的他向歌迷喊話，當天只要購買新專輯，就能帶以前發行的專輯到現場簽名，感謝粉絲的支持。

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