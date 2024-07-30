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娛樂 最新消息

（胡如虹和她的藝人朋友們）葉柔就是愛唱歌 譜教唱意外插曲

葉柔說她很愛唱歌表演，覺得唱歌是一件很快樂的事情。（記者潘少棠攝）

文／胡如虹 

以前當歌手的門檻很高，錄一張專輯光是製作費就要幾百萬，加上宣傳打歌預算，動輒上千萬，所以要有唱片公司願意簽約、投資出唱片，才有機會當歌手。

現在有各種做音樂、錄音的3C產品，還有可以發表作品的網路平台，做音樂的成本降低了，只要有想法、有興趣，每個人都可以創作、唱歌、錄音數位發行，一圓歌手夢。

★上《滾石摘星號》 逐步圓歌手夢

從《聲林之王》歌唱比賽出來的新生代歌手葉柔，掌握時機，不但實現自己愛唱歌、表演的興趣，也當起歌唱老師鼓勵大家只要有興趣都可以朝歌手之路前進。

葉柔愛唱歌表演，唸大學時常有人說她唱歌很好聽，可以當歌手，不過那時候她覺得歌手夢想太遙遠，不敢想，但有人找她去唱歌表演賺錢，她倒是來者不拒。

她說第一個駐唱的地方是新竹關西的一間背包客棧，唱兩小時兩千塊，背包客棧平時沒什麼客人，常常只有她跟媽媽兩個人，她還是唱得很開心。

葉柔曾經參加「聲林之王」比賽和《滾石摘星號》歌唱節目。（記者潘少棠攝）

對她而言，唱歌就是一件快樂的事。大學畢業後，她在朋友的建議下去參加《聲林之王》比賽，雖然只進入20強，沒有得名，她也保持這個初心，沒有被名次打擊信心。

「我就是做我喜歡做的事情。」葉柔不在乎名次，只享受唱歌表演的快樂，她後來又上了音樂實境節目《滾石摘星號》，翻唱了很多滾石歌手的歌，高亢清亮的歌聲讓人印象深刻，也打開了知名度，擁有了自己的歌，一圓歌手夢想，更特別的是還當了歌唱老師。

★樂當歌唱老師 設計模擬考核

個性開朗熱情的葉柔說當歌唱老師算是誤打誤撞，因為朋友覺得她很會唱歌，找她教唱歌，她把參加歌唱比賽的心得分享給朋友，建議愛唱歌的朋友不要只想著跟李佳薇去飆高音，應該要找出自己歌聲的特色，「你可能是蔡健雅，為什麼要學李佳薇飆高音呢？」

沒想到朋友學了之後，又介紹朋友來跟她學唱歌，結果一個介紹一個，意外的開啟了她當歌唱老師的副業，現在旗下還請了兩位老師一起教唱。

「朋友問過我，如果歌手跟歌唱老師只能選一項，我會選哪一項？我說我真的選不出來，兩個我都很喜歡，都無法放棄。」葉柔很誠實的說出心裡的想法，她說當歌唱老師可以把她對唱歌的概念傳給喜歡唱歌的人；她還會設計模擬考核，要求學生練習做15分鐘的表演，帶著學生進錄音室配唱、舉辦演唱會，這些對她來說都是很有成就感的事情，跟唱歌表演一樣無法放棄。

葉柔個性很開朗熱情，當歌唱老師很樂於分享經驗。（記者潘少棠攝）

★分享歌手之路 不拒絕任何機會

葉柔這幾年陸續發表了不少新歌，也翻唱了好幾首製作人盧子翔的歌，在唱歌和教唱之間遊刃有餘。她說自己是一個執行力很強的人，喜歡的事情就會認真去做，她也跟愛唱歌的人分享她從素人變成歌手的心情：「反正你就去做就對了！」

如果有朋友找你去婚禮或是生日宴唱歌，不要害怕，覺得自己不夠好，不敢答應，因為你不嘗試，永遠不會知道自己能做到什麼程度。「當你去表演，人家包一個紅包給你，其實這就算是商演，有了商演，接下來可能就是發表新歌，當歌手了。」

葉柔分享的歌手之路，好像一點兒也不難，愛唱歌的你，如果有朋友找你在活動上高歌一曲，不要拒絕，就去唱吧！也許你的人生會因此而多了許多不同的風景。

胡如虹（右）和她的藝人朋友葉柔。（記者潘少棠攝）

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