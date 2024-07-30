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《第23屆紐約亞洲電影節》太保獲終身成就殊榮領獎笑開懷 《五月雪》打敗8部作品奪最佳影片

太保獲頒亞洲之星終身成就大獎，開心在IG曬出得獎照。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／台北報導〕第23屆紐約亞洲電影節自本月12日展開，73歲的太保榮獲「亞洲之星終身成就大獎」殊榮，他近日開心前往紐約領獎，接下獎座後笑得闔不攏嘴；競賽單元方面，由台灣、馬來西亞、新加坡三國合製的《五月雪》奪下最佳影片大獎。

太保最早以電影《運轉手之戀》榮獲第37屆金馬獎最佳男配角，2019年以《叔．叔》提名金馬影帝，他透露，18歲起進入電影圈，一生拍過300多部電影，從編劇到導演，再到動作設計和替身等工作都做過，後來轉到幕前當演員。

太保回憶過去演出動作片、喜劇和大大小小角色，直到他主演的《叔．叔》2020年在香港電影金像獎封帝，因為該獎，讓他放話想再拍20年。影展方大讚太保是香港電影圈不可或缺的存在，從幕後到獲獎演員的轉變，證明他的才華和獨特的銀幕形象。

張吉安執導的《五月雪》脫穎而出，榮獲紐約亞洲電影節最佳影片。（海鵬提供）

以513事件罹難者為背景的《五月雪》自中國、南韓、泰國、日本、台灣、印尼等8部作品脫穎而出，抱走最佳影片大獎，該獎獎勵具有熱情、想像與冒險精神的影片，表彰能改變、改寫電影規則，以及創造全新令人興奮的作品。

導演張吉安表示，宣布獲獎當下內心是悸動的，並將榮耀獻給513事件罹難者與其家屬。《五月雪》正在馬來西亞戲院上映，即使有27處遭到電檢消音、遮蔽和黑頻，仍在馬來西亞狂掀觀影熱潮。

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