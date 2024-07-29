血肉果汁機北流搭宮廟 GIGO致歉飆髒話熱狗吐槽

血肉果汁機與熱狗（左）共演掀起高潮。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲、金音最佳樂團「血肉果汁機」前晚在北流舉辦「建宮蓋廟-宇宙預言」演唱會，以標誌性的「台上台」為特色，在舞台上搭建3層樓高的「血肉宮」，搭配絢爛燈光以及強烈渲染力的演出風格，震撼現場5千位樂迷。

血肉果汁機在北流搭建3層樓高「血肉宮」舞台。（Live Nation Taiwan提供）

演唱會以招牌歌曲《歡迎光臨》、《太子哥》等拉開序幕，主唱GIGO興奮喊：「暌違六個月，再次見到各位，讓我們嗨起來，殺翻現場！」歷經半年暫停演出的沈澱，將累積已久的演出能量一次噴發。

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演出進入第三階段「宇宙」時，「MC HotDog」熱狗也氣勢登場，首度合體演出共創新曲《我不壞了嗎？》，此外，他們也帶來熱狗經典曲目《十三號天使》Hardcore版，將金屬融合嘻哈，帶起了演唱會最高潮。

GIGO在歌曲前特別和家人致歉：「下一首歌有髒話，拜託原諒我，這是工作。」一旁的熱狗忍不住吐槽：「我今天在下面看你表演，你早就罵幾千次髒話了！」讓全場笑翻。

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