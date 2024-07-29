《吳申梅開箱汐止小豪宅》夫妻互動協奏曲 遠距煲愛有默契

吳申梅（右）與香港老公Eric感情甜蜜。（吳申梅提供）

記者陽昕翰／專訪

吳申梅成了幸福人妻，沒有忘情最愛的歌唱事業，她表示：「感謝老公始終支持，也很認同我的工作。」其實她從15歲就開始征戰歌唱比賽，家中有無數個比賽獎牌，出道後成了江蕙的小師妹，更角逐過兩次台語歌后，入圍獎牌也是家中很珍貴的收藏。

無數個比賽獎牌，是家中珍貴的收藏。（記者潘少棠攝）

提到與老公Eric因為工作四處飛，夫妻倆時常分隔兩地，吳申梅從不認為是困擾，「我覺得有心比較重要，如果每天黏在一起，沒有感情的累積也沒有用。」笑說非常習慣現在的相處模式，她有工作空檔會飛去香港，也很喜歡陪老公到國外出差順道約會。

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平常若老公飛來台北的家住，吳申梅都會親自下廚，準備另一半最愛的海鮮大餐，「他很喜歡吃澎湖的花枝丸，我也會煎魚、煮海鮮粥。」好手藝讓老公很滿意。

至於新居落成真的要當媽了嗎？吳申梅大方回應，目前仍是避孕的狀態，因為今年的工作都已經排定，加上新歌《美麗的女人》才推出，下半年還要繼續發行音樂作品，要等到年底才會認真進行生子計畫。

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