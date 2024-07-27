凱米颱風災情-高培華與世隔絕 手機限用5分鐘-來吉部落停電3天 乾糧省著吃

高培華住在得恩亞納社區，因凱米颱風來襲，道路都變成小河。（高培華提供）

〔記者胡如虹／台北報導〕「薩克斯風王子」高培華住在阿里山來吉部落得恩亞納社區，受凱米颱風影響，社區已停電3天，3條對外的道路都斷了、一條橋的基底被掏空，目前與世隔絕中，整個部落都是受災戶。

來吉部落連外道路中斷。（高培華提供）

高培華和太太粨梓這幾年定居在阿里山來吉部落，推動部落未來青年扶植計畫，也幫助社區重整規劃富足聖山市集，雖然到來吉部落之前，他就知道來吉部落曾經歷過莫拉克風災的土石流重創，他居住的得恩亞納就是莫拉克風災後重建的社區，只是他住在來吉部落這幾年，台灣剛好都沒有什麼颱風，直到這次凱米颱風來襲，才感受到風災的威力。

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高培華的家因為凱米颱風停電三天，只能靠手電筒照明。（高培華提供）

高培華的太太粨梓表示，阿里山這幾天風雨不斷，對外的主要3條道路都斷了，很多路樹跟電線桿都被風吹倒，造成停電。他們在來吉的工作站已泡在雨水中3天，但因為道路不通，他們也無法前去搶救。由於部落的交通中斷形同與世隔絕，他們只能靠冰箱的食物，可是又停電，冰箱裡的食物開始腐敗，只好吃乾糧。

高培華冒雨巡視社區，電線桿跟路樹倒塌，災情嚴重。

（高培華提供）

粨梓說，為了保持跟外界的聯絡，他們把手機可以用的充電法都用盡了，包括到車上充電，而且手機一直選飛行模式每40分鐘才開機一次，每次只用5分鐘。目前阿里山還一直在下雨，如果雨不停，中斷的道路無法搶修，就會一直停電、停水，夫妻倆都很擔心部落都是老人、孩子，如果一直停電，會影響慢性病患者腎病透析的需求，只能祈救颱風雨趕快停下來！

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