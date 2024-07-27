台片《鬼才之道》飆魅力 讓多倫多午夜瘋狂

《鬼才之道》風光入選今年多倫多影展「午夜瘋狂」單元，成為該單元唯一台片。（牽猴子提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕第49屆多倫多國際影展（TIFF）前晚公布「午夜瘋狂」單元片單，《鬼才之道》成為唯一入選台片，將於影展期間於北美首映，同時也有機會角逐觀眾票選獎。包括導演徐漢強、主要演員陳柏霖、張榕容、王淨等人都相當期待國外影迷反應。

影展方大讚《鬼才之道》精心的劇情巧思和極具魅力的演員陣容，「導演徐漢強巧妙的結合恐怖元素，幽默與富有情感共鳴的故事，讓人會深深愛上這些角色，並且為他們的夢想加油。相信TIFF午夜瘋狂的觀眾也會有同樣的感受！」

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導演徐漢強對於入選相當開心，更表示雖然電影引用了不少台灣鬼故事和都市傳說，對白節奏很快也很台灣，但他們不僅在英文翻譯花了很大的功夫，也在故事核心和敘事手法上盡可能照顧國際觀眾。

陳柏霖得知入選直呼︰「太棒啦！」更說：「相信感動的共鳴度不分語言。」張榕容也說迫不及待想看到她飾演的厲鬼天后魅力征服海外，王淨則希望每一場影展放映「都可以被秒殺」。《鬼才之道》8月7日在台上映，第49屆多倫多國際影展則於9月5至15日舉行。

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