蘇柏臻19歲罹骨癌成功抗癌 40歲圓夢發片

蘇柏臻（右）舉辦發片記者會，好友妞妞現身力挺。（酷思玩娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手蘇柏臻無懼颱風舉辦發片記者會，今年40歲的他人生坎坷，19歲那年就被診斷罹患骨癌差點截肢，如今在藝人好友的集資下發片，受訪分享一路走來的歷程。

身高185公分的蘇柏臻年紀輕輕就罹患癌症，他化療近兩年，體重暴瘦至45公斤，之後到台中榮總就醫，以更換人工關節的手術取代了截肢。

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幸運的是，蘇柏臻抗癌成功，現在已經不用回診，體重回復到90多公斤，熱愛歌唱的他在中南部時常參加商演，今年終於圓夢發行了首張EP《三月雪的夢》。

蘇柏臻擔心颱風影響到記者會緊張到失眠，昨天前Super7的團長「妞妞」許寀菁特地現身記者會站台。

妞妞跟蘇柏臻是從小一起長大的青梅竹馬，兒時還會一起洗澡，可惜卻不曾發生情愫，彼此都不是對方的菜。

蘇柏臻受訪笑說，「我們真的太熟了啦，睡在同一張房間，就算直接換衣服都無所謂。」更爆料好友因為冶豔的外型，時常被當成人妖，讓妞妞覺得好氣又好笑。

妞妞受訪嬌嗔，「對啦，我時常被問是不是從泰國回來的！」隨後解釋當然是真女人，「34G也是天然的，不是假奶。」

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