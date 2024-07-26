隋棠風災苦主 豪宅天窗挨砸玻璃爆裂

隋棠家中天窗遭大樓剝落磁磚砸到爆裂。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺、傅茗渝／台北報導〕強颱凱米襲台，造成全台各地多處重創，隋棠位於台北大直豪宅的2公尺玻璃窗爆裂之外，曹西平在台中一中街的飾品店也傳出災情，雖在颱風前已做好萬全準備，仍難抵風雨，店外招牌被大風挪移原地好幾公尺，相當驚險。

隋棠一家人前天剛從日本返台，剛安頓在家，就聽見「砰」巨響，原來是她居住的社區外牆磁磚因風太大導致剝落，其中2片掉落，砸中她家的天窗，她說：「整片2公尺高、1公尺寬的大玻璃就應聲爆裂。」她的3個孩子聽聞聲響嚇到尖叫，立刻跑到她身旁。只是連放兩天颱風假，面對碎裂的天窗她無計可施，只能祈禱玻璃不要整片掉下來，等颱風過去再解救。

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而曹西平台中店外招牌被強風刮到挪移好幾公尺，還撞倒放在路邊的告示牌、護欄，好在工作夥伴趕緊衝出門搶救，才沒有波及無辜。

他哀嘆一連兩天颱風假損失慘重，「颱風天大家損失都很大，每個店家每個攤販都無法做生意，房租、人事費用還是要付錢的」，不過天災當前，台中街頭空無一人，他也只能自嘲兼安慰：「今天又是白做工了，颱風天沒有人潮，老闆們辛苦了。」

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