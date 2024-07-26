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娛樂 最新消息

陳美鳳不畏颱風包車挺公益 希望有伴 喊話夠膽量放馬過來

陳美鳳爆乳出席珠寶品牌公益記者會。（MIRROR皇宣緣提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「台灣最美歐巴桑」陳美鳳昨不畏凱米颱風，包車赴台中出席珠寶品牌舉辦的記者會，她表示活動攸關公益，就算碰上了強颱也得硬著頭皮出門，路途中不斷在心中默唸「觀世音菩薩」，祈求上蒼保佑平安。她表示，得知台灣各地陸續傳出災情，心情很複雜，「希望大家都能夠平安。」

陳美鳳身穿天藍色垂墜晚禮服，搭配市價3,100萬的坦桑寶石套鍊和巨大蛋面戒出場，造型猶如希臘女神，搏得全場熱烈掌聲，她自曝很喜歡藍寶石，可惜年輕時忙於秀場，賺來的錢幾乎都拿去付房貸，所以只買過一個小戒指、一對耳環，「一整串的項鍊我實在捨不得買」，就連便宜一點的胸墜也下不了手。

這次的活動讓陳美鳳「美夢成真」，因為不僅做公益，品牌方聽聞她年輕時特別喜歡藍寶石，早在2個月前就從日本引進幾乎已絕跡的坦桑寶石套鍊和戒指，她藉由活動將要價不斐的寶石戴上身，讓她「鳳」心大悅，雀躍喊：「太開心了，讓我過癮一下。」

七夕情人節即將到來，倘若有追求者捧著坦桑寶石戒指求婚，會不會馬上答應？陳美鳳先是開玩笑說：「膽子夠大就放馬過來！」接著嘆了一口氣說：「還是希望有個伴，沒有的話，朋友、家人也是好的伴侶。」

陳美鳳強調，愛情、親情、友情是無價的，珠寶雖是有價的，但卻是有「情」的，像她分享妹妹曾送她一個鳳凰造型戒指當生日禮物，她一看就知道是妹妹以「鳳」的諧音特別為她準備的禮物，收到這樣的禮物總讓她特別感動。因此，陳美鳳對珠寶的價值下了一個結論：「親人朋友送的珠寶都很有感情，要好好保存。」

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