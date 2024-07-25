孫燕姿身體欠安 ELVA掰了洋男

孫燕姿過46歲生日，跟歌迷分享近況。（翻攝自臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕孫燕姿前天過46歲生日，她在社群分享近況，透露前陣子身體狀況欠佳，被迫暫停演唱會的排練，坦言：「心情有點在谷底，好像之前的努力又都歸零。」另一位天后「ELVA」蕭亞軒則被爆出與荷蘭籍富二代M先生分手，感情世界又浮上檯面。

蕭亞軒又爆出分手傳聞。（資料照，華納音樂提供）

孫燕姿透露前陣子參加音樂祭演出，結束後身體不適就醫，歷經一段漫長的治療過程，現在終於痊癒。孫燕姿感嘆說：「人生就是起起伏伏，有時候很順利，有時候卻又很曲折。」趁著生日向歌迷送上問候，鬆口明年確定會有25周年演唱會，年底會先推出新歌。

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緋聞總是精彩的ELVA，去年就被爆出與荷蘭的富二代交往，卻始終沒有認愛，這陣子陸續爆出被求婚、懷孕甚至分手等傳言，經紀人曾明進昨天回應，ELVA現在最不需要的就是談戀愛。

曾明進強調ELVA就是單身，「現在她最想要趕快開刀，趕快恢復健康，趕緊恢復原來的工作計劃，那個M先生就是朋友關係而已。」ELVA的右腳髖骨關節將第4次動刀，手術時間可能會安排在下個月。

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