《八點檔颱風天趕戲》許仁杰做好濕褲準備 江祖平轉棚內續拍

江祖平（左）和劉曉憶在《願望》是針鋒相對的死對頭。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕強颱凱米來勢洶洶，昨天全台都放颱風假，但經常邊拍邊播的八點檔演員卻無緣颱風假。蘇炳憲、張家瑋和許仁杰昨一早拍完民視《愛的榮耀》外景戲後，製作人王珮華宣布因庫存足夠，劇組放假兩天；而三立《願望》剛上檔，庫存不夠，江祖平一早拍完外景戲後，隨即轉往棚內續拍以策安全。

蘇炳憲（右）、許仁杰昨拍完《愛的榮耀》外景戲。（民視提供）

許仁杰昨一早搭劇組安排的車輛去拍戲現場，他說「已做好和颱風決鬥，內褲會濕透」的準備，特別多帶了備用內褲和襪子，好在拍戲時雨勢不大，他和蘇炳憲甚至能忙裡偷閒，撐傘拍照紀念，他還提到收工後順便到賣場儲備在家的糧食，打趣說：「這安排簡直完美！」

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江祖平昨早先拍外景，後來擔心風大，家中愛貓會怕風拍打窗戶的聲響，中間休息立刻衝回家一趟，沒想到看見愛貓翻肚躺在睡窩，讓她好氣又好笑。

江祖平劇中和劉曉憶是死對頭，但私下相處很融洽，有場劉曉憶在醫院被誣賴，蹲在輪椅旁要站起來指認江祖平的戲，因特寫拍了十多次，劉曉憶自嘲：「我一直蹲下去又站起來，現在是要讓我在醫院16蹲嗎？」江祖平聽了直呼：「腦中很有畫面！」笑到狂NG，因此劉曉憶拍到「18蹲」才收工，最後雙腿都軟了。

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