大鶴爽摸許光漢大腿 笑喊有夠粗的啦

「大鶴」林鶴軒（右起）、黃奇斌、Lulu黃路梓茵、許光漢、王淨、馬念先、陳彥佐出席《正港分局》記者會，分享幕後趣事。

（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾、實習記者謝函穎／台北報導〕許光漢、王淨、馬念先、黃奇斌、Lulu黃路梓茵、「大鶴」林鶴軒、陳彥佐昨出席Netflix影集《正港分局》記者會。大鶴劇中有場情緒低落戲，他爆料許光漢當時突然加戲，給了他一個安慰抱抱，他的手順也勢放在許光漢大腿上，問及觸感，他打趣喊：「有夠粗的啦！」Lulu笑說：「再往上摸就要加錢了。」

許光漢在《正港分局》有破「恥度」演出。（記者潘少棠攝）

許光漢認為，原本的台詞太過直男、白爛，他覺得《正港分局》作為電影《關於我和鬼變成家人的那件事》續作，角色吳明翰總要有一些成長，加上導演遲遲不喊卡，才會情不自禁摟抱飾演法醫的大鶴，大鶴笑說：「他那一抱之後，角色的口吃就好了，突然進入一種嬌羞，什麼病都沒有了。」他搞笑號召大家有病就去找許光漢抱一下，Lulu笑言：「大鶴這次演出沒有拿片酬，片酬就是光漢的擁抱跟摸大腿。」

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許光漢劇中延續電影《鬼家人》臭直男的個性，持續用言語冒犯他人，他打趣說，都是捏著拳頭在演戲，「很想打自己，也想打導演，台詞太直男、太中二。」王淨爆料：「和許光漢吵架就像兩隻野狗在吠。」兩人時常吵一吵就噴笑，導演程偉豪透露，拍攝現場真的超歡樂，大家都非常失控，自己常笑到忘記喊卡。

馬念先被眾人冠上「NG王」稱號，他笑說：「我不是NG王，我以為只是走戲，我對ㄎㄧㄤ劇一直很有興趣，這是從影以來演過最荒謬的戲。」

茄子蛋主唱黃奇斌月初宣布與經紀人女友Juno結婚，透露婚後生活沒太大變化，笑說婚姻充滿挑戰，婚姻最困難的部分？他放閃喊：「遇到對的人最困難。」對於補辦婚禮、生子話題，他以「順其自然」帶過，認為現在幸福最重要。

《正港分局》以成語連環殺人案為主軸，Lulu被問在金曲獎演唱兒歌《蘑菇濃湯》被青峰退追蹤一事，她以洋裝上的鴨子圖案妙喻：「這個問題大可（Duck）不必。」讓眾人會心一笑。

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