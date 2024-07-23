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娛樂 最新消息

黃正音離婚中爆新歡 認愛小7歲職籃球星金鐘奎

黃正音二度鬧離婚，昨爆出有了新歡，公司隨後證實她有新戀情。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《7人的逃脫》39歲韓星黃正音婚姻路坎坷，她今年2月和企業家老公李英敦兩度鬧婚變，離婚訴訟還在進行，昨就爆出有了新歡！韓媒《Dispatch》獨家起底黃正音新男友是小她7歲的職籃球星金鐘奎，公司Y One娛樂隨後證實她有新戀情。

Y One娛樂表示黃正音與籃球選手A某最近確認彼此心意，處於謹慎階段，最初公司未提金鐘奎全名，被韓媒爆料後，才認了兩人在熟人聚會上認識，對彼此產生好感。

韓國職籃選手金鐘奎在熟人聚會上認識黃正音，近日確認彼此心意。（達志影像）

據報導，黃正音最近和金鐘奎約會被目擊，兩人在公開場合甜蜜共處，毫不在乎旁人眼光；知情人士透露，黃正音鬧離婚的階段認識了金鐘奎，男方送上安慰，拉近彼此距離。

報導指出，金鐘奎自慶熙大學畢業，自2013年效力於韓國職籃昌原LG獵隼隊，2019年轉到原州東浦新世代隊，年薪據悉高達10億韓幣（約台幣2365萬元）創下KBL紀錄。金鐘奎身高207公分，和167公分的黃正音形成「最萌身高差」。

黃正音2016年和李英敦結婚，育有兩子，4年前首提離婚，隔年宣布復合，不料今年婚姻二度亮紅燈。黃正音發文暗諷老公劈腿，又在節目自嘲沒挑男人的眼光，間接證實李英敦外遇。

這回黃正音爆出新歡，網友除了給予祝福外，也不免憂心她再次看走眼，希望她能睜大眼睛，找到真命天子。

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